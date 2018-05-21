Приватбанк и Укрпочта запустили новый сервис

Государственный Приватбанк запустил сервис мгновенного кредитования физических лиц в отделениях Укрпочты.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Новый сервис будет работать через POS-терминалы банка, установленные в более чем 1,2 тыс. отделениях Укрпочты во всех регионах Украины. Клиенты Приватбанка смогут в течение 1 минуты оформить предложенный банком кредит в сумме до 50 тыс. грн сроком до 24 месяцев.

"Главная цель нашего нового сервиса – дать дополнительную возможность клиенту с картой Приватбанка оформить кредит в течение минуты без посещения банковского отделения и оформления бумажных документов", – отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий банка Евгений Васильцов.

Для оформления кредита необходимо иметь платежную карту Приватбанка, выбрать на POS-терминале сумму кредита, срок пользования кредитом и активировать его введением ПИН-кода для подтверждения согласия с условиями. Кредитные средства будут зачислены Приватбанком на карту клиента в течение 15 минут. Погасить такой кредит можно досрочно без дополнительных комиссий, в том числе путем пополнения карты в POS-терминалах Приватбанка, установленных в отделениях Укрпочты.

"Запуск этой услуги с Приватбанком – очередной шаг к созданию Укрпочтой собственного финансового супермаркета с широким набором финансовых услуг", - отметил директор департамента финансового бизнеса Укрпочты Артур Муравицкий.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн – в декабре.

Напомним, что в конце марта Приватбанк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования физических лиц.

На сегодня сеть Укрпочты составляет 11,5 тыс. отделений и является крупнейшей в Украине. Основные направления деятельности компании – почтово-логистические, финансовые услуги, торговля и другая коммерческая деятельность.

В феврале этого года руководство Укрпочты и Первого украинского международного банка (ПУМБ) Рината Ахметова договорились о предоставлении финансовых услуг для клиентов банка через систему почтового оператора.

Осенью прошлого года Укрпочта сообщила, что рассматривает три сценария развития финансовых услуг – или самостоятельно, или путем покупки банка, или сотрудничества с другими финучреждениями. Также в Укрпочте добавили, что компания уже ведет переговоры с некоторыми банками с целью стратегического партнерства.

При этом, НБУ заявили, что не поддерживают покупку Укрпочтой банка.

В Министерстве финансов Украины позже заявили о готовности поддержать стратегическое партнерство Укрпочты с госбанками, однако, как и НБУ, выступили против покупки почтовым оператором банка.