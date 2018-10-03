Приватбанк готовится потерять $1 млрд валютных депозитов

Крупнейший банк Украины – Приватбанк уменьшает пассивы в иностранной валюте, одновременно наращивая портфель гривневых вкладов.

Об этом заявила заместитель главы банка Галина Пахачук в интервью отраслевому порталу FinClub.

"Мы допускаем, что уйдет около $1 млрд из нынешних $3 млрд. Но это будет не быстрый процесс", – сказала она.

С начала 2017 года из банка ушло $0,5 млрд, однако, портфель валютных вкладов все еще остается крупным.

"У нас сейчас $3 млрд депозитов в иностранной валюте: около €400 млн и $2,6 млрд. Мы понимаем, что банк не кредитует в иностранной валюте: ни наша розница, ни МСБ не являются потребителями иностранной валюты", – объяснила Пахачук.

Она подчеркнула, что контролируемый отток касается только валютных вкладов, тогда как портфель гривневых вкладов будет расти.

"Все позиции мы замещаем гривней. Валюта уходит, а в гривне за два года банк прирос на 34 млрд грн", – заявила она.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно этому решению, государство в лице Министерства финансов стало владельцем 100% акций, а Приватбанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

3 июля 2017 года Министерство финансов Украины решило докапитализировать Приватбанк еще на 38,6 млрд грн. Первый транш в 22,5 млрд грн был предоставлен банку в июле 2017 года, второй на 16 млрд грн - в декабре.