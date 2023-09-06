НАБУ и САП направили дело о хищении 8,4 млрд гривен ПриватБанка в суд 6 сентября, 18:48 ПриватБанк (Фото:ПриватБанк / Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело о хищении 8,4 миллиардов гривен Приватбанка.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, в 2016 году перед национализацией ПриватБанка бывший председатель правления приказал перечислить средства с корреспондентского счета, который открыли в одном из банков Европы, в качестве погашения задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.



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В результате банку нанесли ущерб на сумму около 315 миллионов долларов (8,2 миллиардов гривен по курсу Национального банка Украины).



В НАБУ уточнили, что для того, чтобы прикрыть фактическую растрату денег ПриватБанка, бывшие высокопоставленные чиновники банка сфальсифицировали банковские документы и провели поддельное кредитование связанного с банком юридического лица.

Таким образом этого человека сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.



Кроме того, в декабре 2016 года экс-глава правления банка, его первый заместитель и два руководителя департаментов за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным на основании ложных документов выплатили за счет банка около 223 млн грн банка в пользу связанных с банком компаний.



Впоследствии участники схемы вывели эти деньги за границу, чтобы легализовать их.



Среди обвиняемых: экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, его первый заместитель Владимир Яценко, экс-заместитель Людмила Шмальченко, экс-начальница департамента межбанковских операций Надежда Конопкина, бывшая начальница департамента финансового менеджмента Елена Бычихина и экс-руководитель департамента операционного направления.

15 марта 2021 года в деле ПриватБанка было объявлено три подозрения по другому эпизоду, который касается растраты 8,2 млрд грн. Среди подозреваемых — бывший глава ПриватБанка Александр Дубилет, экс-заместитель председателя правления, руководитель казначейства Людмила Шмальченко, а также бывшая начальница департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка Надежда Конопкина.

В конце марта Дубилета объявили в розыск, после чего он сообщил, что находится в Израиле, не скрывается от следствия, но не может приехать в Украину. В то же время в июне Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал экс-главу правления ПриватБанка.

24 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала официальный запрос в Интерпол с просьбой объявить экс-главу ПриватБанка Александра Дубилета в международный розыск.

Как сообщало агентство Интерфакс-Украина, 22 июля ВАКС отменил заочный арест экс-главы ПриватБанка Дубилета.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн.

Утром того же дня СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовили апелляцию.