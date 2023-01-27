А что случилось? Прибыль российских банков за год упала в 12 раз 27 января, 14:39 Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ (Фото:profile.ru)

По итогам 2022 года российский банковский сектор получил 203 млрд руб. ($2,93 млрд по актуальному курсу) прибыли.

В 2021 году, который стал рекордным для российских банков, прибыль сектора составила 2,4 трлн руб. Таким образом, за год она сократилась в 12 раз. Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на данные российского центробанка.

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При этом в первом полугодии 2022-го убытки российских банков превысили 1,5 трлн руб., в основном из-за валютной переоценки. Во втором полугодии сектор показывал ежемесячную прибыль, которая в декабре достигла 342 млрд руб.

Из всех российских банков о финансовых результатах отчитался только Сбербанк (300 млрд руб. чистой прибыли в 2022 году).

«Отдельные кредитные организации завершили год со значительными убытками, но доля прибыльных банков по активам достигла 77%, а их количество — 270», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский Сбербанк установил банкоматы в оккупированном Крыму.