Не танки и даже не ракеты. Премьер Финляндии назвала шаг Запада, который изменит ход войны 18 января, 09:56 Санна Марин (Фото:Johanna Geron / Reuters)

Замороженные в мире российские средства необходимо направить на помощь Украине, что позволит изменить ход войны.

Такое мнение во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказала премьер-министр Финляндии Санна Марин, сообщает Укринформ.

«Я убеждена, что повлиять на ход войны в Украине могут замороженные средства, которых много: российского центробанка, олигархов. Я понимаю, что с юридической точки зрения это очень сложно, но нам необходимо найти способ использовать эти средства для поддержки Украины и ее восстановления», — сказала Марин.

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По ее убеждению, «это может повлиять на ход войны больше, чем считается, поскольку за этими деньгами стоит много интересов».

«Конечно, все этим решить не удастся, но такой подход мы еще не попробовали. Необходимо найти юридические механизмы использования этих средств для поддержки Украины», — подчеркнула премьер-министр.

Как сообщалось, ранее Марин заявила, что членство Украины в НАТО сделало бы невозможным российское вторжение.