Наблюдательный совет Укргазбанка согласовал увольнение Андрея Кравца с должности председателя правления 11 февраля, 13:45 Андрей Кравец (Фото:NV)

Наблюдательный совет Укргазбанка 10 февраля прекратил полномочия председателя правления Андрея Кравца по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья. Вместо него исполняющим обязанности назначен Родион Морозов.

В сообщении пресс-службы Укргазбанка говорится, что Родион Морозов работает в государственном банке с октября 2009 года. С 2013 по 2016 год был советником главы правления Укргазбанка. С 2016 по 2020 год назначен директором департамента экологического реинжиниринга и внедрения проектов ресурсосбережения этого банка. А с 15 мая 2020 по настоящее время является членом правления, заместителем председателя правления Укргазбанка.

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Первым об уходе Кравца сообщил народный депутат Ярослав Железняк, эту информацию NV Бизнес подтвердили проинформированные источники на банковском рынке.

Напомним, что 24 октября 2022 года НАБУ объявила в розыск бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко и еще двух работников государственного Укргазбанка.

6 октября Шевченко сообщили о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц госбанка, которое привело к убыткам в сумме более 206 млн грн.

По данным САП, руководство Укргазбанка использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания. С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с якобы физическими и юридическими лицами. агентами банка привлекли к нему крупных клиентов, отмечают в САП. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал " вознаграждение" этим лицам.

По данным следствия, с 2014 по 2020 год по этой схеме средства госбанка на сумму свыше 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.