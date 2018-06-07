Правительство рассматривает единый пакет решений для упрощения налогообложения, – Гройсман

Правительство может предложить единое пакетное решение для оптимизации налогообложения внутри страны. Но в то же время намерено и дальше проводить политику фискализации для устранения теневого сектора и уменьшения коррупции.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время лекции НВ "Диалоги о будущем".

"Очень важно в этом вопросе взвесить риски для госбюджета и правильно посчитать реальные потери, а также то, какие могут быть их компенсаторы", - отметил премьер.

Гройсман напомнил, что сегодня называются цифры до 30-40 млрд грн потерь в год введения налога на выведенный капитал. Что, по его убеждению, сегодня является достаточно рискованным. К тому же, среди представителей бизнес-сообщества нет единой позиции по этому вопросу.

"Да, нам нужно еще раз обратить внимание на налогообложение внутри страны. Возможно, необходимо единое пакетное решение, которое бы оптимизировало налоги. Я сейчас этим достаточно серьезно интересуюсь. С тем, какую модель можно было бы предложить", - сказал глава правительства.

Он признал, что в направлении упрощения администрирования и сокращения налогов "есть над чем работать", хотя, по его мнению, Украина "достаточно конкурентна" в этом плане.

"Возможно, налог на выведенный капитал как раз и будет решением. Но нужно думать о вариантах", - подытожил Гройсман.

В то же время одним из рисков для введения нового налога премьер назвал приближение выборов. "Да, я снова переживаю за выборы. Опять будут говорить, что стране нужна новая повестка дня, какая-то новая программа, которая бы базировалась на социологических опросах. В принципе все понятно, что нужно делать. Нет никаких супер-ноу-хау, которые необходимо внедрять", - рассуждал премьер.

"Мы уже имели много всяких "прорывов" экономических, но все это не работает на позитив... Поэтому, скорее всего, нам нужна новая налоговая политика. Второе - нам надо тщательно взвесить риски, третье - провести фискализацию. Коррупцию насыщает ресурсом теневой сектор. Если мы будем вместе проводить политику фискализации, то это улучшит наши позиции, в том числе, и и по экономическому развитию".