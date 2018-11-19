Пострадавшая из-за антироссийских санкций платежная система подала в суд на НБУ

Международная платежная система TYME подала иск к Национальному банку Украины (НБУ) о признании незаконным решения от 14 июня 2018 года об отмене регистрации международной платежной системы TYME.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников.

Как отмечается в сообщении, по утверждениям руководства НБУ, данные решения были приняты на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств о нарушениях платежной системой TYME требований регулятора, вследствие которых возникли риски национальной безопасности Украины. TYME неоднократно запрашивала предоставить данные документы для ознакомления, в том числе, через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и СБУ документов предоставлено не было.

Компания полагает, что "действия СБУ и действия НБУ, в лице Якова Смолия, не лежат в правой плоскости и носят преступный характер".

Ранее в июне НБУ отменил регистрацию международной платежной системы TYME, платежной организацией которой является ОМП-2013.

По данным регулятора, причиной принятия решения стало получение документально подтвержденной информации от СБУ, что международная платежная система TYME осуществляет переводы средств в сотрудничестве с запрещенной в Украине российской платежной системой, что создает риски возникновения угроз национальной безопасности страны.

В связи с отменой регистрации международной платежной системы НБУ также принял решение об отмене регистрации участников этой платежной системы TYME .

ОМП-2013 основана в 2009 году. В 2011 году финкомпанию приобрела российская группа Qiwi, являющаяся ведущим платежным сервисом на российском рынке. Однако перед выходом на IPO в 2013 году Qiwi вышла из активов в Украине. Новыми владельцами ОМП-2013 стали ее экс-руководитель Александр Чижов и глава инвестгруппы Concorde Capital Игорь Мазепа. Последний в сентябре 2018 года вышел из состава участников компании.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, в настоящее время единственным собственником финкомпании ОМП-2013 является кипрская Невен Трейдинг Лимитед, конечным бенефициаром которой является гражданин Латвии Сергиас Цайковскис.

Читая прибыль ОМП-2013 в 2017 году сократилась на 43% - до 1,7 млн грн, чистый доход возрос на 16,6% - до 64,1 млн грн. Пользователями системы являлись более 10 млн чел.