Послы G7 высказались против контроля Порошенко над службой по расследованию бизнес-преступлений

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Заменяющий налоговую милицию НБФБ не может находится в вертикали президента, считают в G7
Фото: lbc.com.ua

Заменяющий налоговую милицию НБФБ не может находится в вертикали президента, считают в G7

Создаваемое Национальное бюро финансовой безопастности (НБФБ) не может быть подконтрольно президенту. С такой позицией выступили послы G7 и глава представительства Европейского Союза в Украине.

В частности, послы направили премьер-министру, спикеру парламента, главе админинстрации президента и главам профильных комитетов Верховной Рады письмо с предостережением относительно создания Национального бюро финансовой безопасности.

Копию документа обнародовал народный депутат от БПП Мустафа Найем в своем блоге на УП.

"Возможно, следует предусмотреть механизмы парламентского и министерского надзора", – указывается в письме.

Найем также отметил, что за последние два дня "удалось сорвать блиц-криг по созданию ... нового правоохранительного монстра президентской вертикали".

В частности, парламентский комитет вынес в зал три альтернативных законопроекта, что, по мнению Найема, "существенно увеличивает шансы провести адекватный вариант закона".

Как сообщалось, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности. Проект поддержал президент Петр Порошенко и определил как неотложный. В то же время, его раскритиковало Министерство финансов, а также ряд бизнес-ассоциаций.

Законопроект является альтернативой правительственному законопроекту о создании Службы финансовых расследований (СФР). Премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания именно СФР.

Проектом по НБФБ предполагается, что новое ведомство будет подотчетно президенту и парламенту. При этом СФР предполагалось подчинить Минфину, Кабмину или Министерству внутренних дел.

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