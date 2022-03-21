Поддержка посевной. Ощадбанк начал льготное кредитование сельхозпроизводителей
Посевная кампания в Украине под угрозой из-за вторжения российских агрессоров (Фото:Latifundist)
Государственный Ощадбанк в рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей приступил к кредитованию на проведение посевной кампании.
Как сообщили в банке, украинские сельхозпроизводители смогут получить:
— до 80% обеспечения кредитов государственной гарантией;
— кредиты под 0% на период военного положения и в течение первого месяца после его прекращения или отмены.
Для получения консультаций и кредита на проведение посевной кампании необходимо обратиться в отделение Ощадбанка или в контакт-центр для клиентов ММСБ.
Ежедневно обновляемый актуальный перечень работающих отделений Ощадбанка доступен по этой ссылке.
Ранее представители украинского аграрного бизнеса предупредили, что срыв посевной кампании может привести к масштабному голоду во всем мире.
Министерство агрополитики сообщило, что правительство предоставит гарантии агропроизводителям для проведения посевной.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.