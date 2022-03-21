Поддержка посевной. Ощадбанк начал льготное кредитование сельхозпроизводителей

21 марта, 20:46
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Посевная кампания в Украине под угрозой из-за вторжения российских агрессоров (Фото:Latifundist)

Посевная кампания в Украине под угрозой из-за вторжения российских агрессоров (Фото:Latifundist)

Государственный Ощадбанк в рамках правительственной программы поддержки сельхозпроизводителей приступил к кредитованию на проведение посевной кампании.

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Как сообщили в банке, украинские сельхозпроизводители смогут получить:

— до 80% обеспечения кредитов государственной гарантией;

— кредиты под 0% на период военного положения и в течение первого месяца после его прекращения или отмены.

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Для получения консультаций и кредита на проведение посевной кампании необходимо обратиться в отделение Ощадбанка или в контакт-центр для клиентов ММСБ.

Ежедневно обновляемый актуальный перечень работающих отделений Ощадбанка доступен по этой ссылке.

Ранее представители украинского аграрного бизнеса предупредили, что срыв посевной кампании может привести к масштабному голоду во всем мире.

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Министерство агрополитики сообщило, что правительство предоставит гарантии агропроизводителям для проведения посевной.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Кредиты Ощадбанк Сельское хозяйство Урожай АПК Посевы Кредитование

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