Порошенко одобрил усиление ответственности аудиторов в Украине

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Порошенко одобрил усиление ответственности аудиторов в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко подписал pакон Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон №2258-VIII определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, возникающие при ее осуществлении, и приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законодательством Европейского Союза.

Реализация закона позволит гармонизировать национальное законодательство в сфере аудита финансовой отчетности и аудиторской деятельности с законодательством Европейского Союз.

Будут повышены требования к аудиторам, которые будут предоставлять услуги предприятиям, представляющим общественный интерес, с целью внебюджетного финансирования деятельности по обеспечению качества аудиторских услуг будет вводиться механизм финансирования деятельности Органа общественного надзора и Аудиторской палаты Украины, предусматривающий уплату фиксированного взноса и переменной составляющей по договорам обязанности " обязательного аудита.

Законом также устанавливается новый порядок аттестации аудиторов, для обеспечения гарантий высокого уровня их знаний; вводится механизм страхования профессиональной ответственности аудиторов перед третьими лицами.

В соответствии с нормами закона предлагается создать Аудиторскую палату Украины, как профессиональное самоуправляемой организации, которая будет обеспечивать реализацию значительной части функций по регулированию профессиональной деятельности аудиторов. Также будет сокращено количество реестров с пяти до одного и создан единый реестр аудиторов и субъектов аудиторской деятельности, в связи с чем будет уменьшены расходы аудиторских компаний на обучение и сертификацию в различных регуляторных органах.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 и вводится в действие с 1 октября 2018 года, кроме положения, касающегося изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которое вступает в силу через 12 месяцев со дня вступления в силу.

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