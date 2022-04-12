Помогут как беднейшей стране. Украина получит $1,5 млрд от Группы Всемирного банка на зарплаты медикам, пенсии и соцвыплаты 12 апреля, 21:33 Цей матеріал також доступний українською Группа Всемирного банка поможет Украине преодолеть последствия российского вторжения (Фото:Ukraine Business News)

Страны-доноры и получатели Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка, одобрили выделение помощи Украине в $1 млрд и Молдове $100 млн в связи с вторжением России.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает Интерфакс-Украина.

«Всемирный банк готовит операцию почти на $1,5 млрд для Украины, чтобы поддержать продолжение основных государственных услуг во время войны» — сказал он. В эту сумму войдет упомянутая помощь IDA.

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Он напомнил, что после вторжения Группа Всемирного банка предоставила Украине оперативную финансовую поддержку, чтобы помочь правительству предоставлять критически важные услуги населению, включая заработную плату работникам больниц, пенсии и социальные программы для уязвимых слоев населения.

Через Международную финансовую корпорацию (IFC) Группа также предоставила немедленный оборотный капитал компаниям, осуществляющим поставки в Украину, добавил он.

Малпасс сказал, что банк также анализирует глобальные последствия войны в Украине, в том числе скачок цен на продукты питания и энергоносители, и готовит экстренные меры реагирования на кризис, которые окажут целенаправленную поддержку развивающимся странам.

Международная ассоциация развития (IDA) — кредитная организация, входящая в группу Всемирного банка и помогающая беднейшим странам, созданная в 1960 году. Она предоставляет долгосрочные кредиты (на 30−40 лет) с нулевой или низкой процентной ставкой и гранты. Более половины стран IDA получают всю или половину помощи на условиях грантов, которые вообще не предусматривают погашения.

Доноры IDA встречаются каждые три года для пополнения ресурсов IDA и пересмотра ее политики. Последнее пополнение ресурсов IDA было завершено в декабре 2021 года в размере $93 млрд для 74 стран IDA на 2022−2025 финансовые годы.

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