Подушка безопасности на $1 миллиард. Договор между нацбанками Украины и Польши о валютном свопе продлили еще на год 4 апреля, 09:39 Нацбанки Украины и Польши договорились о продлении валютного свопа на миллиард долларов (Фото:NBU / Flickr)

Договор между Нацбанком Украины и центробанком Польши о валютном свопе* гривня/доллар США продлен еще на год.

Условия договора не изменились: максимальный объем сделок — $1 млрд в эквиваленте, а срок действия — один год с возможностью пролонгации, сообщили в НБУ.

Как сообщалось, договор об осуществлении валютного свопа между Нацбанками Украины и Польши был подписан 21 марта 2022 года. Решение о его подготовке было принято Нацбанком Польши в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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НБУ не использовал соответствующее финансирование, в то же время такая поддержка центробанка Польши стала «подушкой безопасности» для финансового сектора Украины, подчеркнул украинский Нацбанк.

*Валютный своп — это валютная операция, в рамках которой две стороны соглашаются обменять определенное количество валюты за определенный период времени, а затем вернуть ее обратно за предопределенными условиями. Такой финансовый инструмент позволяет снизить риски, связанные с изменением курса валют, а также гарантировать доступ к иностранной валюте для осуществления необходимых трансакций.