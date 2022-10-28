Обязательства есть, денег нет. Министр финансов Украины упрекнул западных партнеров в слишком медленном предоставлении помощи 28 октября, 10:24 Сергей Марченко, министр финансов Украины (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Взятые партнерами Украины обязательства по финансовой поддержке и реальное выделение средств пока сильно отличаются.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в ходе дискуссии Война в Украине: Финансирование победы, организованной аналитическим центром Bruegel, сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам Марченко, это создает проблему с ликвидностью и угрозу дальнейшего монетарного финансирования дефицита госбюджета Нацбанком со всеми негативными последствиями для инфляции, курсовой и макростабильности.

«Вы прекрасно знаете, что существует огромная разница между обязательствами и выплатами… Первый квартал 2023 года сейчас для нас самый проблемный… Даже огромное количество обязательств не поможет нам в первом квартале 2023 года (если эти средства не будут предоставлены)», — сказал он

Накануне в Берлине на Международной экспертной конференции по восстановлению Украины министр сообщил, что фискальные и квазифискальные потребности Украины в финансировании в первом квартале 2023 года оцениваются в $11,4 млрд. Из них $4,2 млрд на закупку газа: январь — $1,9 млрд, февраль — $1,4 млрд и март — $0,9 млрд.

Всего же потребности в финансировании составляют: январь — $4 млрд, февраль — $4,1 млрд и март — $3,3 млрд, указывалось в презентации главы Минфина. Согласно ей, в остальные месяцы 2023 года они оцениваются от $2,1 млрд в августе до $3,9 млрд в июне, а суммарно — в $37,9 млрд.

Марченко напомнил, что в апреле 2022 года была достигнута договоренность с международными партнерами, что ежемесячный разрыв Украины в текущем году оценивается в $5 млрд ежемесячно, однако реальная выплата средств далека от этой цифры.

«Например, в апреле было всего $1,7 млрд, в мае — всего $1,5 млрд, в июне $4,4 млрд, в июле $1,7 млрд, в августе — $4,7 млрд, в сентябре — около $2 млрд», — констатировал глава Минфина.

По его словам, если до конца этого года будет выделена макрофинансовая помощь Евросоюза (около 3 млрд евро, — ред.) и заявленные США средства ($7,5 млрд, — ред.), то Минфин будет чувствовать себя комфортно.

«Но опять же, это не значит, что мы сможем покрыть все наши расходы до конца года. Это означает только то, что мы можем управлять разрывом ликвидности… мы в состоянии выполнить критические расходы, а другие расходы можно отложить», — указал Марченко.

Он напомнил, что на 2023 год Минфин оценивает потребность в дополнительном внешнем финансировании социально необходимых бюджетных расходов в размере $3−3,5 млрд без учета расходов на экстренное восстановление, вероятность увеличения которых растет на фоне последних рекордных российских ударов по гражданской инфраструктуре.

По словам министра, обязательства о выделении в 2023 году Евросоюзом ежемесячно 1,5 млрд евро и 18 млрд евро в целом за год, которые были взяты накануне президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, дают возможность предполагать решение этой проблемы.

«Но опять же, для нас важно заранее планировать. Пока не ясно, сможем ли мы использовать эти деньги в первом квартале 2023 года», — отметил Марченко.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос на встрече с министром финансов Германии, с министрами других стран.

«Если вы готовы поддержать Украину, пожалуйста, делайте это быстрее, потому что пока вы тратите некоторое время на то, чтобы создать решение, у нас нет времени. Январь не за горами, и январь не покрыт», — подчеркнул глава Минфина.

Он добавил, что ожидает подключения к финансированию США.

«Но опять же, для меня неясно, когда деньги могут быть выплачены, а если нет, мы должны найти другие варианты, мы рассмотрим другую перспективу, возможно, с двусторонними кредиторами и т. д. Вот почему так важна предсказуемость», — добавил Марченко.