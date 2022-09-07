Будет и второй транш. Еврокомиссия определилась с размером дополнительной макрофинансовой помощи Украине 7 сентября, 14:46 Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото:Ursula von der Leyen / Twitter)

Второй транш макрофинансовой помощи Украине составит 5 млрд евро.

Об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Ситуация в Украине требует нашей полной поддержки. Сегодня Европейская комиссия предлагает дополнительно 5 млрд евро макрофинансовой помощи для страны», — написала она.

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Фон дер Ляйен уточнила, что эта средства выделяются «сверх 10 млрд евро, уже предоставленных ЕС в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи».

Как сообщалось, Еврокомиссия выплатила Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи, общая сумма которой составляет 9 млрд евро.

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