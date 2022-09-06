Осталось четыре дня. Центробанк Польши прекращает менять наличные гривни на злотые 6 сентября, 12:36 В Польше завершается программа обмена наличных гривень на злотые для украинских беженцев (Фото:depositphotos / halfpoint)

9 сентября завершится обмен наличных гривень на польские злотые для удовлетворения потребностей граждан Украины, находящихся на территории Польши.

Об этом сообщает Народный банк Польши (Narodowy Bank Polski).

«Программа, запущенная в результате сотрудничества между Narodowy Bank Polski и Национальным банком Украины, а также при оперативном участии PKO Bank Polski, достигла своих целей, обеспечив беженцам из Украины доступ к своим средствам», — сказано в сообщении.

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По данным НБП, к 5 сентября отделения PKO Bank Polski осуществили более 97 тыс. обменных операций на общую сумму 690 млн грн.

Как сообщалось, соглашение между НБУ и НБП об обмене наличной гривни на злотые начало работать с 25 марта.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Польше находится около 1,353 млн беженцев из Украины со статусом временной защиты.

Всего в Польшу из Украины, по данным польской пограничной службы, с начала войны прибыло 5,797 млн человек, а в обратном направлении отбыло в Украину 3,835 млн человек.

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