Через банк Порошенко вывели 2 млрд грн Януковича – Схеми

Сотни миллионов гривен с депозитов во Всеукраинском банке развития (ВБР) Александра Януковича в 2016-2017 годах были переведены и сняты наличными через кассы Международного инвестиционного банка (МИБ), контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Петру Порошенко.
Об этом говорится в журналистском расследовании программы Схемы, совместного проекта Радио Свобода и телеканала UA: Первый.
"Данные о банковских операциях, которые получили Схемы, свидетельствуют: около 2 млрд грн были перечислены из банка Януковича в банк Порошенко и почти сразу часть из них была снята наличными через кассу МИБ", – пишет издание.
Еще в 2015 году министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил об аресте 2,5 млрд грн на счетах ВБР и выразил надежду, что в конечном итоге их конфискуют в госбюджет.
Но в конце 2016 стало известно, что суд снял арест со счетов должностных лиц банка.
В течение двух следующих лет компаниям и людям, приближенным к старшему сыну экс-президента Александру Януковичу, удалось снять около 2 млрд грн наличными.
Деньги – сразу несколькими десятками миллионов – снимали, в основном, через бывших сотрудников банка ВБР.
"Схемы проанализировали список лиц, которые держали средства на счетах в ВБР и в течение 2016-2017 годов сняли сотни миллионов наличными, и обнаружили, что большинство из них одновременно являлись сотрудниками этого же банка. Некоторые даже не знали, что на них были оформлены депозиты и выплачены в конце концов десятки миллионов гривен. Другие, услышав вопрос, отказывались общаться с журналистами", – говорится в статье.
По мнению следствия, в целом депозитные счета в банке Александра Януковича были оформлены на три десятка должностных лиц ВБР, которые не имели доходов, которые отвечали бы размерам депозитов.
Чтобы забрать средства из банка ВБР, который сейчас находится в процессе ликвидации, вкладчики должны были открыть счета в любом действующем украинском банке – чтобы перечислить туда свои средства.
И, оказалось, что почти все экс-работники банка Януковича, с чьих счетов друг за другом был снят арест, ушли снимать деньги в Международный инвестиционный банк (МИБ) – сравнительно небольшой банк, который даже не входит в 20 крупнейших.
Если учесть, что комиссия за выдачу наличных составляет 1% (такая ставка официально указана на сайте МИБ), то только на комиссии финучреждение смогла заработать до 20 млн грн.
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