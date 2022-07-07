Международные резервы Украины за июнь существенно сократились — что на это повлияло? 7 июля, 20:46 Международные резервы Украины уменьшились по итогам марта (Фото:НБУ / Flickr)

В июне 2022 года международные резервы Украины снизились на 9% до $22,76 млрд.



По состоянию на 1 июля 2022 года международные резервы Украины по предварительным данным составили $22756,9 млн. «В июне они сократились на 9% с учетом продажи валюты на межбанковском валютном рынке», — сообщили в НБУ. Активизация поступления международной помощи в Украину позволила частично компенсировать соответствующие интервенции.

Видео дня

В целом в июне динамику международных резервов определяли три фактора, акцентируют в Нацбанке.

Во-первых, сделки НБУ на межбанковском валютном рынке.

Национальный банк продал на валютном рынке $3987,3 млн и выкупил в резервы — $31 млн. «Сальдо интервенций НБУ по итогам июня является отрицательным и составляет $3956,3 млн. Значительные объемы продаж валюты из резервов обусловлены более низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом », — уточняют в НБУ. Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами (расходы граждан по гривневым платежным картам за рубежом). Дополнительным фактором, увеличивавшим спрос на валютном рынке, является монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ. Подавляющая часть полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадала на валютный рынок, что усиливало спрос на иностранную валюту.

Во-вторых, операции по управлению государственным долгом.

Валютные поступления на счета Правительства Украины в НБУ составили $2763,0 млн. В частности, $967,4 млн поступили от Всемирного банка, $779,0 млн — от Правительства Канады, $479,4 млн — от Агентства по международному сотрудничеству Японии, а $354,2 млн — от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).

Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил $833,6 млн. Из этой суммы $672,1 млн направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, $70,1 млн — на обслуживание внешних государственных займов, а остальная сумма — на расчеты по иными кредиторами. Кроме того, Национальный банк уплатил Международному валютному фонду $166,2 млн;

В-третьих, переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на $152,2 млн.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.