Фиктивное укрепление курса. Отказ ЕС от импорта российской нефти и газа обвалит бюджет РФ и лишит рубль устойчивости — экономист 16 апреля, 10:15 Цей матеріал також доступний українською Обменный курс рубля не отражает его рыночной стоимости (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko/File Photo)

Прогнозы темпов роста экономики России на 2022 год остаются мрачными, на этом фоне нефтегазовое эмбарго, к которому готовятся прибегнуть в Европе, лишит кремлевский режим ежедневного притока денег, а рубль — стабильности, пишет в своей колонке бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев.



Укрепление рубля до уровня около 80 за доллар стало итогом жестких мер правительства РФ и существенного снижения спроса на американскую валюту в стране, ведущей агрессивную войну против Украины. Но факторы, которые вызвали отскок курса, сулят экономике России новые проблемы, считает он.

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«Это укрепление необязательно является реальным. Когда торговля валютой жестко ограничена, обменный курс не отражает ее рыночной стоимости. В советское время рупор Коммунистической партии газета Правда регулярно сообщала, что официальный курс рубля равен 0,6 за доллар, но никто не считал этот курс отражением реальной силы советской валюты», — указал Гуриев.

Об ослаблении давления на рубль в последние дни говорят несколько фактов. Темпы роста официального индекса потребительских цен замедлились с 2% до 1% в неделю (68% в год). Центробанк РФ отменил комиссию (12%) при покупке долларов, смягчил ряд ограничений для валютных депозитов и снизил учетную ставку с 20% до 17%. Однако даже по прогнозам Центробанка российский ВВП снизится в этом году на 8%, хотя до нападения на Украину ожидался рост на 2,4%. ЕБРР и большинство международных инвестбанков ожидают рецессию со спадом на 10%, звучат и более мрачные прогнозы.

«Недавнее укрепление рубля никак не опровергает эти пессимистичные взгляды, потому что повышение курса является всего лишь следствием беспрецедентных ограничений на импорт и возросших цен на нефть и газ», — утверждает экономист.

Мировые цены на нефть вернулись к уровню 2014 года, это делает вероятным дальнейшее укрепление рубля и поддержание платежного баланса в РФ. Сегодня диктатору Владимиру Путину гарантирован «большой ежедневный приток новых денег», отметил эксперт.

Впрочем, по мнению Гуриева, это может оказаться и проблемой для Кремля. Он напомнил слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который подсчитал, что после начала войны Евросоюз выплатил России 35 млрд евро за углеводороды, а Украине предоставил в качестве помощи 1 млрд евро.

«Столь шокирующее неравенство не ускользает от внимания европейских лидеров, о чем свидетельствует растущая поддержка идеи нефтегазового эмбарго. Более того, европейцы уже рассуждают об этом эмбарго не с точки зрения „если бы“, а с точки зрения „когда“. Общее для ЕС решение прекратить импорт нефти и газа из России будет иметь катастрофические последствия для федерального бюджета России и лишит недавний рост курса рубля устойчивости», — убежден Гуриев.

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