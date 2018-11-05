Пинчук решил "влить" в свой банк еще миллиард гривен

0 комментировать
Капитал банка Кредит Днепр второй раз за год увеличат на 1,2 млрд грн
Фото: yes-ukraine.org

Капитал банка Кредит Днепр второй раз за год увеличат на 1,2 млрд грн

Банк Кредит Днепр решил увеличить уставный капитал на почти 1,2 млрд грн, или на 43,1% - до 3,9 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация банка, передает Интерфакс-Украина.

Банк проведет частное размещение акций дополнительного выпуска номиналом 10 грн. Акции выкупит единственный акционер банка.

Отметим, что это уже второе "вливание" средств в банк с начала года. Ранее 15 августа банк Кредит Днепр завершил процедуру увеличения уставного капитала на 1,2 млрд грн, или на 78,8% – до 2,7 млрд грн.

Банк Кредит Днепр основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед, которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (9 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 83 действующих.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове