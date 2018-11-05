Пинчук решил "влить" в свой банк еще миллиард гривен

Капитал банка Кредит Днепр второй раз за год увеличат на 1,2 млрд грн

Банк Кредит Днепр решил увеличить уставный капитал на почти 1,2 млрд грн, или на 43,1% - до 3,9 млрд грн.

Об этом свидетельствует информация банка, передает Интерфакс-Украина.

Банк проведет частное размещение акций дополнительного выпуска номиналом 10 грн. Акции выкупит единственный акционер банка.

Отметим, что это уже второе "вливание" средств в банк с начала года. Ранее 15 августа банк Кредит Днепр завершил процедуру увеличения уставного капитала на 1,2 млрд грн, или на 78,8% – до 2,7 млрд грн.

Банк Кредит Днепр основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед, которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.

Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (9 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 83 действующих.