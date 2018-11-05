Пинчук решил "влить" в свой банк еще миллиард гривен

Банк Кредит Днепр решил увеличить уставный капитал на почти 1,2 млрд грн, или на 43,1% - до 3,9 млрд грн.
Об этом свидетельствует информация банка, передает Интерфакс-Украина.
Банк проведет частное размещение акций дополнительного выпуска номиналом 10 грн. Акции выкупит единственный акционер банка.
Отметим, что это уже второе "вливание" средств в банк с начала года. Ранее 15 августа банк Кредит Днепр завершил процедуру увеличения уставного капитала на 1,2 млрд грн, или на 78,8% – до 2,7 млрд грн.
Банк Кредит Днепр основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед, которая опосредованно принадлежит Виктору Пинчуку.
Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (9 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 83 действующих.
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