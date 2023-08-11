WhiteBIT и Visa подписали меморандум о намерениях, чтобы сотрудничать для повышения удобства использования криптоактивов 11 августа, 17:24 Новости компаний WhiteBIT и Visa

WhiteBIT, одна из крупнейших европейских криптобирж украинского происхождения, и Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству на рынках региона CEMEA, включающего страны Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Цель сотрудничества — помочь WhiteBIT построить устойчивые отношения с банками и финтехкомпаниями, которые являются партнерами Visa и заинтересованы во внедрении продуктов, связанных с криптоактивами.



Криптовалюты достигают чрезвычайного уровня принятия во всем мире. В частности, Европа может вскоре стать лидером в массовом внедрении технологии блокчейн и цифровых активов благодаря внедрению там инновационных законодательных норм, что предоставит банкам более четкие правила для безопасного взаимодействия с криптоиндустрией.

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Именно поэтому WhiteBIT, одна из крупнейших криптобирж в Европе, намерена эффективно ответить на растущий спрос европейцев на криптовалюты, разработав собственное решение для удобного использования криптоактивов. Сотрудничество с Visa поможет WhiteBIT получить бесценный опыт, ведь у Visa уже более 50 партнерств с лидирующими криптоплатформами по карточным программам, чтобы сделать легкими конвертацию и расход цифровых валют у 70M+ торговцев по всему миру,

Основатель и генеральный директор WhiteBIT Владимир Носов заявил: «Глобальная цель и миссия нашей компании — достижение массового внедрения технологии блокчейн. Потому что мы уверены, что будущее человечества — это цифровые технологии. Поэтому для нас крайне важно, чтобы Visa была нашим стратегическим партнером ради достижения этой цели. Сотрудничество с таким глобальным лидером поможет нам интегрировать криптовалюты в основной финансовый сектор и привлечь еще больше банковских партнеров по всему миру. Благодаря этой синергии традиционных финансовых игроков и инновационной криптобиржи владельцы криптоактивов получат еще больше возможностей.

«Visa постоянно изучает новые способы проведения повседневных платежей, и криптовалюта оказывает значительное влияние на то, как люди распоряжаются своими деньгами. Мы видим большой потенциал в продуктах, связанных с криптовалютами. Такие решения позволяют клиентам поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, легко взаимодействовать со своими средствами, получая доступ к нашей платежной инфраструктуре. Пользователи могут безопасно расходовать деньги с помощью карт Visa по всему миру, где принимают Visa. Подписав Меморандум с WhiteBIT, мы намерены помочь компании совместно с банками и финтехкомпаниями внедрять карточные программы там, где действует соответствующее законодательство», — прокомментировал Старший директор по стратегическим партнерствам и финтеху Visa CISSEE Евгений Лисняк.

WhiteBIT — одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины. WhiteBIT была основана в 2018 году. Корни команды — украинцы. В настоящее время компания насчитывает 1000 специалистов. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 цифровых активов и 10 государственных валют. Самый высокий среднесуточный объем торгов составляет более $2,5 млрд.

Visa — мировой лидер в сфере цифровых платежей. Компания стремится объединить мир с помощью наиболее инновационной, надежной и безопасной платежной сети, которая позволит отдельным лицам, предприятиям и экономикам процветать. Передовая глобальная процессинговая сеть VisaNet обеспечивает безопасные и надежные платежи по всему миру и способна обрабатывать более 65 000 сообщений о транзакциях в секунду. Неустанное внимание компании к инновациям является катализатором стремительного роста электронной коммерции на любом устройстве и движущей силой мечты о безналичном будущем для всех и везде.