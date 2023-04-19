Решение найдено. Пенсии украинцам, выехавшим за границу, будет выдавать Укрпошта 19 апреля, 09:12 Укрпошта начнет выплачивать наличные пенсии украинцам за границей (Фото:Укрпошта / Facebook)

Пенсионеры, нашедшие убежище за границей, смогут получать пенсию международными переводами через Укрпошту.

Кабинет министров предусмотрел возможность выплаты пенсий украинцам, временно проживающим за границей, международными переводами через Укрпошту. Об этом в Telergam сообщило Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Речь идет о возобновлении выплат для украинских граждан за границей, которые в Украине получали пенсию в наличной форме.

«Теперь выплаты можно будет получать в отделении почты за границей (при наличии технической возможности у АО Укрпошта осуществлять перевод средств в страну пребывания)», — говорится в сообщении.

Указанная категория пенсионеров за границей сможет возобновить получение пенсии путем отправки заявления по почте в порядке, определенном Пенсионным фондом Украины.

Ранее сообщалось, как назначают, и когда выплачиваются пенсии гражданам Украины, оказавшимся на временно оккупированных российскими войсками территориях.