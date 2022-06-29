Cashless рулит. Как украинцы пользуются платежными сервисами во время войны 29 июня, 09:30 Новости компаний прес-служба Visa

Киевлянка Екатерина Спорыш начала использовать сервис PayPal для сбора средств этой весной. Она — волонтер, которая среди прочего помогает соотечественникам с закупкой лекарств.

Этот универсальный инструмент, удобный для перечисления средств и для иностранцев, расширил возможности заниматься благотворительной деятельностью. Ведь за границей много заинтересованных людей, и у них есть желание и ресурс помогать, объясняет Екатерина.

В конце концов, ей удается быстрее собрать нужную сумму.

«Я увидела тенденцию к уменьшению донатов от украинцев и поняла, что нужно расширять горизонты», — рассказывает она о регистрации в PayPal. По ее опыту, украинец на подобные цели перечисляет в среднем 100−150 гривен, а американец отдает $20−30.

Пользовательский опыт использования PayPal похож на обычный перевод средств в мобильном приложении банка — все очень быстро и удобно. И можно сразу пользоваться поступившими деньгами, рассказывает о своих впечатлениях волонтер.

Фото: depositphotos

Вход, которого так долго ждали

Платежный сервис PayPal объявил о полноценном запуске в Украине на фоне российской агрессии. В частности, о работе на украинском рынке писал Дэн Шульман, президент и СЭО компании, в своем письме в ответ на обращение Михаила Федорова, министра цифровой трансформации Украины.

«PayPal расширяет свои услуги, доступные в Украине, чтобы обеспечить своим клиентам возможности быстро и безопасно присылать деньги друзьям, семьям и близким людям», — говорится в мартовском сообщении компании.

Компания даже решила на время отменить комиссию для пользователей за транзакции и снятие денег со своего аккаунта на банковскую карточку, начать применять такую комиссию планируют уже с июля.

Visa стала партнером в этом проекте — компания вместе с правительством Украины пыталась договориться с руководством PayPal об открытии бизнеса уже на протяжении многих лет.

Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине, объясняет, что совместить цифровой кошелек PayPal с банковскими карточками украинцев помогло технологическое решение компании Visa Direct.

Светлана Чирва, региональный менеджер Visa в Украине

«Это технология Visa для быстрых и безопасных переводов в каналах карта-карта, карта-счет и счет-карта», — комментирует она. Эта технология представляет собой своеобразный мостик между всеми банками — партнерами Visa в мире. «Так, благодаря Visa Direct средства со счета PayPal в, например, Сингапуре надежно и почти мгновенно могут быть зачислены на украинские карты. При этом транзакция может быть инициирована даже в украинской гривне», — рассказывает Светлана Чирва о преимуществах технологии.

Главная цель этого проекта — как можно скорее предложить сервис, который столь необходим украинцам, в первую очередь, чтобы облегчить предоставление финансовой помощи из-за границы и для поддержки разведенных войной семей, отмечает Светлана Чирва.

Современные и диджитализированные

Технологические новации, в финансовом секторе в частности, украинцы воспринимают охотно.

Запуск сервиса PayPal, использование голосовой биометрии (уникальные характеристики голоса) для идентификации клиента банка и даже возможность оплатить товары криптовалютой в крупной розничной сети бытовой техники и электроники — все это новости последних трех месяцев.

Фото: пресс-служба Visa

Украина — один из лидеров в развитии финансовой инфраструктуры в мире, заявила в своем апрельском интервью для НВ Бизнес Вера Платонова, старший вице-президент Visa, директор регионального представительства Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

По ее словам, в компании весной зафиксировали бум диджитал-карт и диджитал-платежей, при этом востребованность цифровых виртуальных карт была также частично обусловлена нехваткой пластика.

Опция цифровых карт позволяет безопасно открыть несколько карточных счетов в разных банках, поэтому наши граждане активно пользуются такой возможностью, рассказывает Светлана Чирва. Необходимые для этого правила удаленной аутентификации НБУ утвердил больше года назад.

По наблюдениям Visa, украинцы также давно демонстрируют готовность пользоваться новыми методами платежей. Одним из хороших примеров стала программа цифровых карт является єПідтримка, воплощенная украинским правительством.

«Готовность быстро адаптироваться и переходить на удобные, быстрые и безопасные цифровые платежи — обычная практика среди наших граждан», — описывает особенности рынка Светлана Чирва.

В направлении cashless

Банки, в свою очередь, фиксируют дальнейшую миграцию клиентов банков по наличным расчетам в пространство cashless и современных платежных технологий. Полномасштабная война России против Украины, которая началась ракетными обстрелами украинских городов более четырех месяцев назад, не остановила эту тенденцию.

Оплата картами в военное время стала доминирующей по сравнению с наличными, поделилась с НП пресс-служба Приватбанка.

Фото: depositphotos

В апреле количество оплат покупок банковскими картами и электронными кошельками только через сеть торговых POS-терминалов ПриватБанка увеличилось на 18% (по сравнению с мартом) — со 124 до 146 млн транзакций, а денежное обращение увеличилось на 8% до 35 млрд гривен. А объемы безналичных оплат через терминалы в первой половине мая здесь даже превысили довоенные показатели.

Увеличение количества и объема безналичных расчетов происходит параллельно с возобновлением работы торговых точек, принимающих карты для оплаты. При этом предприниматели охотно пользуются сервисом «Терминал», который ПриватБанк и Visa совместно запустили в Украине в середине декабря 2021 года. Построенный на базе технологии Visa Tap to Phone, он позволяет использовать Андроид-смартфон с NFC-чипом вместо обычного POS-терминала для приема безналичных бесконтактных оплат товаров и услуг. Такой удобный инструмент приема безналичных платежей, который всегда в кармане с собой, — идеально как для малого и микробизнеса, так и для курьеров, например. По данным банка, если к концу марта таким сервисом пользовались уже более 2,5 тыс. предпринимателей, то к началу мая это количество превысило 3 тыс. предпринимателей. А по состоянию на конец июня обращение по приложению «Терминал» уже превысил 100 млн грн.

В Ощадбанке тоже заметили положительную тенденцию по объему безналичных, бесконтактных платежей, в том числе с помощью гаджетов. Одним из факторов стали, в частности, карантинные ограничения в последние два года, которые драйвили технологический прогресс в этой сфере, обращает внимание Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка. Но также оказали большое влияние события, связанные с военной агрессией РФ.

«Определенные сложности со снятием наличных денег во время военного положения способствовали тому, что украинцы стали чаще пользоваться безналичными расчетами», — объясняет Тютюн в комментарии НВ. Хотя при этом также значительно вырос спрос на введенную задолго до войны услугу — снятие наличных денег в торговых сетях на кассах.

Украинцы сейчас склонны больше пользоваться современными платежными сервисами, поскольку это облегчает решение разных вопросов, резюмирует Тютюн из Ощадбанка.

Рассчитываться как можно чаще картой, а не наличными, просит НБУ. Регулятор призывает соотечественников отдавать предпочтение безналичным расчетам как более безопасным, удобным и быстрым.

Данный спецпроект с Visa нацелен на повышение финансовой грамотности украинцев и является элементом поддержки компанией национальных медиа.

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