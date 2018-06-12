Паспортный контроль без очереди, возврат НДС с покупок в Европе и другие ноу-хау mastercard Platinum от Конкорд банка

Теперь каждый украинец может почувствовать себя суперзвездой

Теперь каждый украинец может почувствовать себя суперзвездой, которая в аэропорт прибывает за считанные минуты до вылета и отправляется на посадку, минуя удивленные очереди.

Новая опция FAST LINE предусматривает, что все владельцы карт mastercard Platinum от Конкорд банка, не стоят в общей очереди на паспортный контроль и контроль авиабезопасности, а пользуются специальным коридором для приоритетного прохождения этого контроля и посадки.

Поэтому шансы опоздать на самолет или платить штраф за опоздание на регистрацию – сведены к минимуму.

Заказать чудо-карту очень легко здесь: https://concord.ua/premium-card/mc-platinum

Кроме того, карта mastercard Platinum:

1. Возвращает до 19% НДС с любых покупок в Европе по опции Tax-Free;

2. Автоматически страхует до 30 000 евро при выезде за границу;

3. Имеет кредитный лимит до 100 000 гривен;

4. Дает бесплатный допуск в бизнес-зал аэропорта «Борисполь» и привилегированный доступ в ВИП-залы всех аэропортов мира с уютной атмосферой, бесплатными напитками и закусками и идеальной инфраструктурой для работы и отдыха;

5. Консьерж-сервис в режиме 24/7 выполняет любые, даже самые сложные заказы – от редких билетов в Венскую оперу до доставки бутылки коллекционного вина 1955 года на другой конец Земли;

6. Оказывает срочную правовую помощь в экстренных ситуациях всей семье обладателя карты;

7. Персональный банкир выполняет любые финансовые платежи и расчеты без лишних напоминаний;

VIP-отдел Конкорд банка: +38 093 280 93 88

Call-центр: + 38 (050), (068), (056) 734 50 05