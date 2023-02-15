Три из них известны. Еще четыре российских банка могут отключить от SWIFT — Reuters 15 февраля, 17:07 Росбанк может остаться без SWIFT (Фото:Reuters/Maxim Zmeyev)

От SWIFT могут отключить еще четыре российских банка. Среди них Альфа-банк, Тинькофф и Росбанк.

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза отключить еще четыре российских банка от системы электронных платежей SWIFT.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два дипломатических источника.

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В частности, от SWIFT могут отключить российский Альфа-Банк, онлайн-банк Тинькофф Банк и Росбанк.

По данным собеседников агентства, отключение банков от SWIFT входит в десятый пакет санкций Евросоюза, который был объявлен 15 февраля.

Ранее Politico сообщило, что Евросоюз готовит санкции против собственника «тайного флота» российских танкеров с нефтью. В то же время, по словам посла Польши в ЕС Анджея Садося, пакет не будет включать запрет на импорт российских алмазов, ограничения против Росатома и санкции за принудительное усыновление украинских детей.

