От 27 до 30. Кабмин спрогнозировал курс гривни к доллару на конец 2018 года

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В Кабмине отметили, что курс гривни будет зависеть от нескольких факторов
Фото: NBU via flickr

В Кабмине отметили, что курс гривни будет зависеть от нескольких факторов

Министерство экономического развития и торговли опубликовало свой прогноз о курсе гривни к доллару на конец нынешнего года.

В докладе Консенсус прогноза на 2018 год за апрель говорится, что курс в зависимости от разных сценариев составит от 27 до 30 гривен за доллар.

Также отмечается, что в 2019 году курс гривни по отношению к доллару может вырасти от 28 до 34 гривен за доллар.

Напомним, в марте Нацбанк объяснил резкий рост курса гривни.

НБУ называет наблюдаемое в настоящее время укрепление курса гривни к доллару США сезонным.

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