Ощадбанк выдал рекордное количество автокредитов

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С начала 2018 года Ощадбанк выдал более 1300 кредитов
Фото: pixabay/Lernestorod

С начала 2018 года Ощадбанк выдал более 1300 кредитов

С начала 2018 года Ощадбанк выдал более 1300 кредитов на приобретение автомобилей на общую сумму 700 млн грн, что в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В октябре госбанк вышел на рекордный уровень выдачи автокредитов – до 200 кредитов в месяц.

На рынке автокредитования банк занимает четвертое место. В 2018 году его доля достигла 14%, увеличившись с начала года на 10%.

Наиболее популярные марки автомобилей, приобретаемых в кредит – Renault, Toyota, KIA, Hyundai, Audi, BMW.

Особой популярностью авкторедиты пользуются у клиентов премиального сегмента. Так, по объемам продаж в кредит Mercedes-Benz Ощадбанк является лидером среди других украинских банков с наибольшей долей кредитов.

100% акций Ощадбанка находится в государственной собственности. По данным НБУ, на 1 июля 2017 года по размеру активов банк занимал 2-е место (220,7 млрд грн) среди 88 действующих банков.

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