Ощадбанк в международном арбитраже выиграл иск против РФ на $1,3 млрд за аннексию Крыма

Международный арбитраж удовлетворил иск государственного Ощадбанка и принял решение о взыскании с России $1,3 млрд в рамках компенсации убытков, причиненных в результате аннексии Крыма со стороны РФ.

Такое решение принял Арбитражный суд в Париже 26 ноября, сообщили в пресс-службе банка.

"Решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления", – сообщили в банке.

Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.

"Сумма возмещения свидетельствует о том, что арбитраж принял все юридические аргументы и расчеты, предоставленные командой Ощада. Ощадбанк будет решительно требовать взыскания присужденной компенсации", – заявил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

"Этим решением Ощадбанк получил полное удовлетворение всех заявленных требований к Российской Федерации в отношении экспроприации банковского бизнеса и активов в Крыму в результате незаконной оккупации и аннексии части территории в нарушение международного права", - отметил Алекс Герби, партнер компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, которая выступила юридическим советником банка в разбирательстве.

В целом объем искового заявления Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тыс. листов. Слушание дела состоялось в марте 2017 года. Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.