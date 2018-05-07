Ощадбанк удвоил расходы на тайных покупателей

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В прошлом году Ощадбанк заказал аналогичные услуг на 2,5 млн грн
Фото: zaholovok.com.ua

В прошлом году Ощадбанк заказал аналогичные услуг на 2,5 млн грн

Государственный Ощадбанк 20 февраля заключил соглашение с киевской компанией-провайдером услуг тайных покупателей Форсервис ЮА Сейлз об услугах по анализу эффективности работы персонала на 5,4 млн грн.

Об этом сообщается в системе Prozorro, передают Наші Гроші.

Отчет о заключении договора опубликован 11 апреля. На срок до конца года заказали услуги по проведению исследования качества обслуживания клиентов в учреждениях банка.

Отмечается, что в прошлом году Ощадбанк заказал этой самой фирме аналогичные услуг на 2,5 млн грн.

Столичная фирма-провайдер услуг тайных покупателей Форсервис ЮА Сейлз принадлежит директору Сергею Пашковскому и австрийской компании Форсервис Холдингз ГмбХ, конечным бенефициаром по которой указанный киевлянин Алексей Цысарь.

100% акций Ощадбанка находится в государственной собственности. По данным НБУ, на 1 октября 2017 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (222,2 млрд грн) среди 88 действовавших в стране.

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