Ощадбанк ежедневно начисляет России по $100 тысяч штрафа по решению арбитража

Долг РФ перед Ощадбанком будет ежедневно расти на $97 тысяч

Долг Российской Федерации по иску Ощадбанка о компенсации убытков финучреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями будет ежедневно расти на $97 тыс.

Об этом заявил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный на своей Facebook-странице.

"~$97 тыс. Именно такая сумма с сегодняшнего дня и ежедневно будет начисляться по решению Арбитражного трибунала в Париже в случае невыполнения Российской Федерацией обязательства возместить Ощадбанку почти $1,3 млрд убытков, причиненных вследствие аннексии и оккупации АР Крым", – пишет он.

Накануне Ощадбанк распространил сообщение, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Решение является окончательным и обязательным для сторон. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления. Кроме суммы возмещения в $1,3 млрд будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации. Ощадбанк является первой компанией, 100% акций которой принадлежат государству, и первым банковским учреждением, которое выиграло дело против Российской Федерации по убыткам, полученным в результате аннексии Крыма.

Слушание состоялось согласно Арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли в 1976 году, а также в соответствии с соглашением между Кабинетом Министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В целом объем искового заявления Ощадбанка против Российской Федерации со всеми приложениями составил более 30 тыс. страниц. Арбитражное разбирательство началось в январе 2016 года, а слушания в Париже - в марте 2018 года.

При этом, Минюст России заявил, что РФ не признала решение гаагского арбитража по иску Ощадбанка.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. По состоянию на март 2014 года банк располагал крупнейшей банковской сетью в Крыму, насчитывавшей 294 территориально обособленных безбалансовых отделения.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место среди 83 действовавших в стране банков.