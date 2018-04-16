Ощадбанк будет выдавать украинцам кредиты на "зеленую" энергетику

0 комментировать
Максимальная сумма кредита составит 1 млн грн

Максимальная сумма кредита составит 1 млн грн

Государственный Ощадбанк запустил новую кредитную программу для физических лиц, в рамках которой можно получить кредит на приобретение и установку оборудования альтернативной энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Срок кредитования - до 6 лет, ставка - 19,5% годовых. Максимальная сумма кредита составит 1 млн грн.

"С 2015 года "зеленый" тариф привязан к евро, благодаря чему домохозяйства могут продавать избыток производимой электроэнергии и возвращать вложенные в проект средства без учета инфляции", - отметил заместитель председателя правления банка Антон Тютюн.

По данным Госэнергоэффективности, в 2017 году солнечные электростанции установило вдвое больше частных домохозяйств, чем в 2016-м. Всего их количество на начало 2018 составляла 3010.

За последние три года в Украине привлекли более €700 млн инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Финансы ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове