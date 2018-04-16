Ощадбанк будет выдавать украинцам кредиты на "зеленую" энергетику

Государственный Ощадбанк запустил новую кредитную программу для физических лиц, в рамках которой можно получить кредит на приобретение и установку оборудования альтернативной энергетики.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Срок кредитования - до 6 лет, ставка - 19,5% годовых. Максимальная сумма кредита составит 1 млн грн.

"С 2015 года "зеленый" тариф привязан к евро, благодаря чему домохозяйства могут продавать избыток производимой электроэнергии и возвращать вложенные в проект средства без учета инфляции", - отметил заместитель председателя правления банка Антон Тютюн.

По данным Госэнергоэффективности, в 2017 году солнечные электростанции установило вдвое больше частных домохозяйств, чем в 2016-м. Всего их количество на начало 2018 составляла 3010.

За последние три года в Украине привлекли более €700 млн инвестиций в развитие альтернативных источников энергии.