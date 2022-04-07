Работают на 71%. Ощадбанк рассказал о графике и количестве открытых отделений 7 апреля, 13:24 Цей матеріал також доступний українською По состоянию на 7 апреля работает 1049 отделений Ощадбанка (Фото:Ощадбанк / Flickr)

По состоянию на 7 апреля работает 71% сети Ощадбанка — это 1049 отделений, которые продолжают обслуживать украинцев там, где позволяет ситуация с безопасностью.

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Как сообщили в банке, часть отделений Ощада работает и в выходные дни: 420 отделений — в субботу и около 20 в воскресенье. Актуальный перечень работающих отделений ежедневно обновляется на официальном сайте банка по ссылке.

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«Круглосуточно без выходных доступны клиентам онлайн-услуги и продукты банка в дистанционных каналах обслуживания — приложениях Ощад 24/7 и Мобильный Ощад. Через них можно перечислить средства на помощь ВСУ», — добавили в Ощадбанке.

Ранее сообщалось, что Ощадбанк начал выдавать соцвыплаты независимо от места регистрации и проживания.

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