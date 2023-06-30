Рейтинг страховых, выгоды и стоимость ОСАГО: на что предлагают обратить внимание эксперты Finance.ua? 30 июня, 11:00 Новости компаний pexels

Автогражданка является обязательной формой страхования на законодательном уровне в Украине. Поэтому страховые компании ставят целью защитить участников дорожного движения от финансовых затрат в случае ДТП.

Рассмотрим подробнее выгоды автогражданки онлайн, ее ценообразование и важные аспекты при оформлении.

Главные преимущества ОСАГО: автогражданка на 3 месяца

Одним из самых весомых преимуществ автогражданки является возможность получить финансовую защиту в случае нанесения ущерба третьим лицам. В случае ДТП страховая компания возместит ущерб, выплатив компенсацию пострадавшему.

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Наличие страхового полиса позволяет владельцу автомобиля избежать больших расходов и сохранить свою финансовую стабильность. Кроме этого, эксперты Finance.ua отмечают следующие преимущества:

Выгодность. Стоимость автогражданки может зависеть от различных факторов, таких как модель автомобиля, его мощность, возраст, стаж водителя, а также место регистрации. Однако благодаря конкуренции на рынке страхования владельцы автомобилей имеют возможность выбрать самые выгодные предложения и подобрать срок страхования, который лучше всего соответствует их потребностям и возможностям. Качественный анализ рынка. Эксперты Finance.ua проводят оценку финансовой стабильности, репутации и качества обслуживания страховых компаний, предоставляющих услуги автогражданки. Этот рейтинг является ценным источником информации для водителей, поскольку он отражает опыт и удовлетворенность клиентов каждой компании. Надежность. Finance.ua сотрудничает только с проверенными организациями для максимального комфорта и безопасности клиентов. Перед заключением полиса автогражданки важно проверить страховую компанию на предмет ее репутации, надежности и соответствия требованиям регулирующих органов. После оформления вы можете проверить статус полиса через МТСБУ.

Эксперт Finance.ua отвечает на частый вопрос: как добавить в Дию автогражданку? После авторизации в приложении страховой полис автоматически отобразится в Дии при наличии информации в МТСБУ.

Рейтинг страховых компаний: автогражданка от надежных организаций

Вы можете сравнить предложения от следующих страховых:

Оранта;

Интер-Полис;

Уника;

Эталон;

Гардиан;

PZU Украина;

Аркс;

СГ ТАС;

Арсенал и др.

На Finance.ua ваши интересы и финансы будут должным образом защищены.

Сколько стоит автогражданка и как ее оформить?

В любом городе Украины автогражданка доступна онлайн. Вы можете оформить и обновить страховку не выходя из дома на финансовом портале Finance.ua. Для этого нужно настроить фильтры в разделе «Автогражданка»:

вид транспортного средства;

объем двигателя;

место регистрации владельца;

наличие франшизы;

дополнительное покрытие;

льготы.

На Finance.ua регулярно обновляются акционные предложения на покупку автостраховки онлайн.

Страховые компании уже 2 раза поднимали стоимость на полис ОСАГО. Сейчас цена выше на 10%, чем в прошлом году. Но на окончательную стоимость полиса влияют: тип транспортного средства, объем двигателя, место регистрации владельца, а также наличие франшизы и льгот.

Самый важный совет, который можно дать водителям, — не экономить на франшизе. Нулевая франшиза повышает стоимость страхования, но при аварии страховая компания полностью оплатит убытки.

Эксперты Finance.ua также рекомендуют обратить внимание на оформление ДГО (дополнительная гражданская ответственность). Если выплат ОСАГО не хватит для оплаты ущерба, нанесенного имуществу или здоровью, в таком случае сработает ДГО. Лимит по дополнительному покрытию достигает 1 000 000 грн.

В конце концов автострахование может стать спасением в случае ДТП. Вложения в страховку — это не только обязательства, но и защита ваших финансов и интересов.