Открывают свой Сбербанк. Оккупанты вводят рубли в Энергодаре и Мелитополе
В двух оккупированных городах Запорожской области вводят рубли (Фото:Alex-V / Pixabay)
Российские захватчики начали вводить рубли в оккупированном Энергодаре. С 1 мая планируют ввести рубли в Мелитополе.
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Во временно оккупированном Энергодаре магазины начали продавать привезенную из Крыма, России и Беларуси продукцию за рубли. Об этом говорится в сообщении Энергоатома.
Отмечается, что покупатели в магазинах есть, «живых» украинских денег у людей уже не осталось.
Также сообщается, что в Энергодаре захватчики планируют открыть Сбербанк России на базе отделения украинской «дочки» банка.
Также сообщается, что с 1 мая оккупанты планируют ввести в обращение рубли в оккупированном Мелитополе.
«Из-за сопротивления населения собираются вовлечь в этот „процесс“ бывших работников банковской системы, отправив их на обучение в Ростов-на-Дону», — добавили в Энергоатоме.
Ранее оккупанты заявили о «переходе на рубли» в Херсонской области с 1 мая. Захватчики считают, что «переходный период займет до 4 месяцев».
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