Открывают свой Сбербанк. Оккупанты вводят рубли в Энергодаре и Мелитополе

30 апреля, 15:44
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В двух оккупированных городах Запорожской области вводят рубли (Фото:Alex-V / Pixabay)

В двух оккупированных городах Запорожской области вводят рубли (Фото:Alex-V / Pixabay)

Российские захватчики начали вводить рубли в оккупированном Энергодаре. С 1 мая планируют ввести рубли в Мелитополе.

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Во временно оккупированном Энергодаре магазины начали продавать привезенную из Крыма, России и Беларуси продукцию за рубли. Об этом говорится в сообщении Энергоатома.

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Отмечается, что покупатели в магазинах есть, «живых» украинских денег у людей уже не осталось.

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Также сообщается, что в Энергодаре захватчики планируют открыть Сбербанк России на базе отделения украинской «дочки» банка.

Также сообщается, что с 1 мая оккупанты планируют ввести в обращение рубли в оккупированном Мелитополе.

«Из-за сопротивления населения собираются вовлечь в этот „процесс“ бывших работников банковской системы, отправив их на обучение в Ростов-на-Дону», — добавили в Энергоатоме.

Ранее оккупанты заявили о «переходе на рубли» в Херсонской области с 1 мая. Захватчики считают, что «переходный период займет до 4 месяцев».

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Рубли Оккупант Мелитополь Энергодар Война России против Украины

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