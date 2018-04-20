Оккупанты в Крыму нашли способ обойти санкции с помощью криптовалют

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Оккупанты допустили создание криптовалютного фонда для обхода санкций
Фото: Pixabay

Оккупанты допустили создание криптовалютного фонда для обхода санкций

Оккупационные власти Крыма рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти западные санкции.

Об этом заявил так называемый вице-премьер крымского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, передает ТАСС.

"Мы эти схемы обхода санкций обсуждаем. Один из способов, кстати, - создание криптовалютного инвестиционного фонда в Крыму, где мы сможем аккумулировать криптовалютные ресурсы, переводить их в обычные деньги и затем использовать их для реализации тех или иных инвестиционных проектов на крымской земле", - отметил он.

Напомним, что Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. 16 марта 2014 года оккупационными властями был проведен так называемый "референдум о независимости АР Крым". Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96% принявших в нем участие высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Против РФ были применены экономические санкции.

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