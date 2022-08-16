Думают, что пришли надолго. Оккупанты отрыли «отделение» Промсвязьбанка в Харьковской области
Находящийся под жесткими санкциями Промсвязьбанк открывает «отделения» на временно оккупированных территориях Украины (Фото:dis-group.ru)
Находящийся под международными санкциями российский Промсвязьбанк открыл «офис» во временно оккупированном городе Купянске Харьковской области.
Как сообщает Интерфакс, в банке страны-агрессора заявили о намерении развивать «сеть отделений» на захваченных территориях региона.
В июне Промсвязьбанк сообщал о начале работы на территориях так называемых ДНР и ЛНР.
По данным Центра национального сопротивления, оккупанты собираются в сентябре открыть «отделения» Промсвязьбанка и на захваченных территориях Херсонской области.
Промсвязьбанк через Росимущество на 70% принадлежит российскому государству и является основным кредитором оборонно-промышленного комплекса агрессора.
Промсвязьбанк и его дочерние компании попали под западные санкции еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Банк отключен от системы электронных платежей SWIFT.
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