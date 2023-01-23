Им терять уже нечего. Российский Сбербанк установил банкоматы в оккупированном Крыму 23 января, 09:16 Российский Сбербанк установил банкоматы в оккупированном Крыму (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

Российский Сбербанк установил банкоматы на территории оккупированного Крыма — в Ялте, Севастополе и Симферополе, а также селе Оползневое.

В городах банкоматы установлены в мобильных офисах (автомобилях), в селе — в помещении, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Сбербанк анонсировал начало работы в оккупированном Крыму. В течение 2023 года он планирует распространить свою сеть устройств самообслуживания на всем полуострове.

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Офисы Сбербанк собирается открывать постепенно: первые из них в крупнейших оккупированных городах начнут работать в первом полугодии.

Сейчас в оккупированном Крыму работает ограниченное количество банков, все они уже много лет находятся под санкциями. Крупнейшие российские банки ранее неоднократно заявляли, что не готовы открывать отделения на полуострове из-за неминуемой угрозы введения жестких санкций со стороны США и ЕС.

Российский Сбербанк также не работал в Крыму из-за наложенных санкций США и Евросоюза после оккупации Крыма Россией.

В частности, в 2017 году глава Сбербанка Герман Греф заявил, что работа банка в оккупированном Крыму «автоматически означает попадание нас под очень широкий спектр санкций, не только которые есть сейчас».

Сбербанк в начале апреля 2022 года подпал под санкции США. В июне 2022 года три крупных российских банков отключили от системы SWIFT после санкций Евросоюза. В частности, от системы электронных платежей отключили и Сбербанк.