Европейский банк реконструкции и развития ( ЕБРР ) с 2022 года выделил Украине в целом EUR7,6 млрд и намерен продолжать инвестировать от EUR1,5 до EUR2 млрд в год.

«На URC-2025 ЕБРР принимал активное участие во всех четырех тематических направлениях конференции: вступление в ЕС; восстановление бизнеса в частном секторе; восстановление на местном, муниципальном и региональном уровнях; социальное восстановление и человеческий капитал», — отметили в банке, сообщает Интерфакс-Украина.

В разрезе сфер, по вступлению в Европейский Союз, ЕС согласился предоставить Украине EUR540 млн через программы ЕБРР в рамках инвестиционной программы для Украины. Планируется, что эти средства будут использованы для увеличения кредитования ЕБРР украинских малых и средних предприятий, а также для ускорения развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

В ЕБРР отметили, что Украина также получит от ЕБРР, ЕС и ЕИБ EUR30 млн поддержки для восстановления через новый механизм Ukraine first, который оптимизирует планирование, финансирование и реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

В категории восстановления бизнеса ЕБРР предоставил значительный пакет финансовой и консультативной поддержки: кредит на EUR160 млн Укрнафта для финансирования 250 МВт маломасштабных газовых распределенных мощностей по производству электроэнергии по всей стране, механизм распределения рисков портфеля на сумму EUR185 млн с Приватбанком и EUR89,2 млн с Укргазбанком, которые позволят банкам предоставить кредиты предприятиям и домохозяйствам на сумму до EUR900 млн.

Также ЕБРР предоставлен финансовый пакет на EUR100 млн для производителя агропромышленной продукции MХМ совместно с British International Investment и шведским Swedfund, из которых ЕБРР предоставляет кредит на EUR40 млн; кредит на EUR50 млн NovaPost для финансирования инвестпланов на 2025−2026гг. и дальнейшего роста и кредит на $25 млн для Varus для финансирования устойчивого и энергоэффективного расширения.

Кроме того, банк инвестирует EUR6,5 млн в венчурный фонд FlyerOne Ventures Fund V для вкладов в технологические компании на ранней стадии развития из Украины и Центральной и Восточной Европы. Вместе с Международной финансовой корпорацией ЕБРР планирует дальнейшее развитие инициатив по инвестированию в частный капитал с украинскими фондовыми менеджерами для мобилизации капитала.

В ЕБРР добавили, что для возможностей для возобновляемой энергетики в Украине, ЕБРР и партнеры по развитию создают механизм стимулирования инвестиции в возобновляемую энергетику путем стабилизации доходов для разработчиков под названием «Механизм уменьшения рисков в сфере возобновляемой энергетики Украины», для поддержки проектов возобновляемой энергетики мощностью до 1,5 ГВт, потенциально мобилизовав EUR2 млрд инвестиций. Банк также планирует предоставить EUR60 млн Галнафтогаз для развития проектов в сфере ветровой энергетики, подписав мандатное письмо с девелопером на URC-2025.

Для содействия развитию рынков капитала ЕБРР подписал меморандум о взаимопонимании (МПВ) с НБУ, Минэкономики и Минфином, а также НКЦБФР для поддержки создания более эффективной, вертикально интегрированной инфраструктуры рынка капитала.

Кроме того, ЕБРР подписал обязательства с местными муниципалитетами в рамках региональной конференции. В рамках этого Днепр получит кредит объемом EUR25 млн для финансирования мероприятий по энергосбережению в общественных зданиях. Также ЕБРР планирует поддержать открытие клиники Superhumans в городе, которая будет предоставлять комплексную медицинскую и реабилитационную помощь военнослужащим и гражданским, пострадавшим от войны. Планируется, что инвестиции банка получат поддержку от доноров из Нидерландов.

Также ЕБРР предоставит два кредита на EUR10 млн — на реконструкцию двух очистных сооружений во Львове, а также для смягчения последствий войны для финучреждения и предоставления бесперебойных коммунальных услуг в Харькове. Еще одно соглашение с городом подписано с Киевом — о предварительном финансировании, которое закрепляет планы по кредиту в размере EUR150 млн на новые поезда метро.

Соглашения о финансировании новых троллейбусов в Тернополе и Николаеве, которые получают донорскую поддержку от ЕС, Испании, Канады, Италии и США, также подписаны.

ЕБРР заключил меморандумы о взаимопонимании с Минразвития о создании перечня приоритетных проектов дорожной инфраструктуры и с Минагро по инвестициям в устойчивое оросительное земледелие для повышения урожайности. Банк изучает возможность восстановления двух старых оросительных систем вблизи Одессы для обеспечения продовольственной безопасности Украины во время восстановления.

В рамках человеческого капитала ЕБРР и Минэкономики запустили новую Хартию устойчивости человеческого капитала, чтобы помочь работодателям поддержать работников, вернувшихся с войны, и ветеранов в преодолении вызовов, с которыми они сталкиваются на рынке труда в условиях войны. ЕБРР присоединился к ведущим украинским работодателям, подписав хартию.

Ранее сообщалось, что Европейский банк развития и реконструкции пересмотрел прогноз роста реального ВВП Украины на 2025 год до 3,3% с 3,5%, которые он ожидал в феврале, и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 5,0% при условии прекращения войны России против Украины.