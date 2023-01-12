Замена печатному станку. Как государственные облигации заменят печать гривни, чтобы обеспечить потребности госбюджета во время войны 12 января, 11:40 Сюжет Эксклюзив NV НБУ планирует остановить допэмиссию гривни (Фото:НБУ)

НБУ разрешил банкам половину резервов держать в государственных облигациях, чтобы остановить эмиссионное финансирование госбюджета во время войны. NV Бизнес узнал, действительно ли это остановит печать гривни, как повлияет на курс гривни и отношения с МВФ

С одиннадцатого января украинские банки могут покрывать до 50% своих общих обязательных резервов за счет ценных бумаг, гарантированных государством — облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Такую возможность предоставил банкам Национальный банк Украины.

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В 2022 году, когда Россия ворвалась на территорию Украины, начав войну, потребности государственного бюджета значительно выросли, а доходы стремительно упали. Поэтому было принято решение частично финансировать бюджет за счет печати гривни в пределах 30 млрд грн в месяц.

В то же время такой шаг был обусловлен тем, что механизм трансмиссии (рост доходности банковских ставок и ОВГЗ в соответствии с уровнем учетной ставки НБУ) не заработал. НБУ поднял учетную ставку до 25%, однако это не отразилось на росте доходности ОВГЗ. Это было, в частности, результатом коммуникационного конфликта между Министерством финансов (эмитент ОВГЗ) и НБУ при прошлом главе Кирилле Шевченко. Поэтому при отсутствии нерезидентов, до войны являвшихся основными покупателям ОВГЗ, внутренний долговой рынок так и не стал источником поступлений для финансирования потребностей государственного бюджета.

После вступления в должность главы НБУ Андрея Пышного, в декабре 2022 года он пообещал, что государство найдет альтернативу допэмиссии гривни благодаря перезапуску внутреннего рынка ОВГЗ и усилению монетарной трансмиссии.

Ранее НБУ уже ввел одну меру, повысив нормативы формирования банками обязательных резервов. Это позволяет снизить свободную ликвидность в банковской системе и увеличит ориентировочно резервы банков на 68 млрд грн.

Как рассказала заместитель председателя правления ПриватБанка Анна Самарина, усиление НБУ требования к обязательному резервированию средств на корсчете для Приватбанка означает увеличение среднего остатка почти в три раза. «Такой шаг вполне оправдан, учитывая темпы роста остатков на счетах клиентов, основная часть которых остаются на счетах… В условиях войны невозможно предусмотреть и достоверно спрогнозировать расходы и платежное поведение владельцев этих средств. За период с 24 февраля объем таких остатков клиентов ПриватБанка, например, увеличился почти на 100 млрд грн. Тренд по банковской системе — похожий, только темп роста несколько медленнее», — сказала Самарина.

Контекст. Что такое обязательные резервы

Это один из обычных инструментов центральных банков. Его суть состоит в том, что коммерческий банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования). Такая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободных средств банковской системы.

Сейчас при формировании резервов банки смогут включать в покрытие обязательных резервов бенчмарк-ОВГЗ с международным идентификационным номером (ISIN) UA4000227045. Эти ценные бумаги впервые размещались Минфином на первичном аукционе, состоявшемся 3 января 2023 года. По оценкам НБУ, такой шаг будет способствовать более активному участию банков в покупке ОВГЗ и избежанию эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году.

Решит ли это вопрос допэмиссии НБУ

Да. Банкиры утверждают, что теперь риски допэмиссии сведены к минимуму.

Мобилизация внутренних ресурсов финансовой системы, в частности через инвестиции банков для покрытия части резервов, поможет снизить риск монетарного финансирования бюджета. Также для своевременного и полного финансирования бюджетных расходов очень важно обеспечить ритмичность и полноту объемов поступления международной финансовой помощи. В таком случае можно избежать дополнительной эмиссии со стороны НБУ", — прокомментировал NV Бизнес директор департамента казначейско-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

По словам старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, данный подход, когда в резервы можно включать только новые выпуски, должен создать дополнительный спрос на первичном рынке и помогать Министерству финансов рефинансировать погашение. «Соответственно, при 100% ролловера по внутреннему долгу и поступлению внешнего финансирования, потребность в финансировании дефицита бюджета от НБУ может быть минимальной», — сказал он.

Данные Министерства финансов на начало года свидетельствуют, что в течение 2023 года ожидается погашение гривневых ОВГЗ на 221 млрд грн, выплаты купона по ним — еще около 200 млрд грн. Совокупные долговые платежи на внутреннем рынке, также включающие обязательства по телу и купону по валютным ОВГЗ, оцениваются в эквиваленте 536 млрд грн.

Перед Министерством финансов в этом году остаются вызовы в части своевременного финансирования бюджета и обеспечения 100% ролловера (выпуск новых облигаций основного долга по займам, выпущенным ранее — ред.) погашений ОВГЗ", — отметил Болдырев.

Сколько государство может привлечь от банков из-за новых условий резервирования банков

Как рассказал начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко, уровень обязательных резервов банков зависит от объема кредитования и качества кредитного портфеля. По состоянию на 2022 год уровень кредитного портфеля банковской системы составил около 1,1 трлн грн, объем сформированных резервов составил 386 млрд грн.

«Таким образом государство потенциально может привлечь в ОВГЗ примерно 190 млрд грн. Это очень значительные средства, которые государство может использовать для финансирования бюджета. Вообще существует мировая практика, когда государству нужно стимулировать экономику, одним из элементов такого стимулирования является снижение норм резервирования для банков для высвобождения средств, которые через различные инструменты, например кредитование, попадают в реальную экономику. Министерство финансов использует этот инструмент, но для финансирования государства, которое уместно в настоящее время», — сказал он.

Будет ли увеличено давление на курс гривни

Увеличение ОВГЗ в резервах банков будет оказывать минимальное влияние на курс.

«Важно понимать, что если средствами будут финансировать реальный сектор, это позволит развивать различные отрасли экономики и получать налоги. Если большая часть денег будет финансировать социальный сектор, это может привести к повышению уровня инфляции», — считает Левченко.

В то же время Антон Болдырев не ожидает увеличения девальвационного давления. «Международные резервы НБУ находятся на уровне $28,5 млрд, это больше, чем было на 1 марта 2022 г., а также объемы международной помощи позволяют НБУ поддерживать валютный рынок в пределах установленного коридора», — уверен он. Кроме того, по его словам, вероятное повышение конкуренции среди банков за срочные ресурсы клиентов, прежде всего физических лиц, может оказать положительный эффект на привлекательность гривневых активов, способствуя частичному снижению давления на валютный рынок.

Есть ли риски для банков

Банкиры считают, что риски для банковской системы низкие и будут снижаться с увеличением банков, которые будут покупать ОВГЗ в резервы.

По словам Самариной из ПриватБанка, предоставление банкам возможности покрывать часть обязательного резерва за счет ОВГЗ для банков — это уменьшение суммы средств не приносящих доход банков, стимулирование новых вложений на долговом рынке, для НБУ — снижение «перегретого» объема депозитных сертификатов.

«Конечно, она не может спуститься к нулю, подушка ликвидности должна быть достаточно диверсифицированной и состоять из слоев разной срочности. Однако и 450 млрд грн — это многовато. Так что увидеть риски для банковской системы от такого шага сложно. Вчерашний аукцион на первичном рынке ОВГЗ подтвердил действенность этого решения для банков. Спрос был действительно высоким, как и ожидалось», — сказала она. Вчера Минфин смог привлечь от продажи ОВГЗ 23,5 млрд грн, из которых более 20 млрд грн приходится именно на выпуск, который банкам разрешено заводить в резервы.





Самарина утверждает, что все игроки банковского рынка добавляют «свое» к избыточной ликвидности банковской системы. «Например доля ПриватБанка в общем объеме депозитных сертификатов на сегодня — 18%, при этом доля рынка средств клиентов существенно больше — 24% по всем счетам и валютам», — говорит она.

Из этих объемов в депсертификатах государственные и частные банки могут перенаправить часть в более рискованные и менее доходные инструменты. «Опять же риски от такого изменения структуры должны быть трезво оценены, особенно если речь идет о кредитовании экономики, однако они в определенной степени неизбежны. Экономическая экосистема должна их разделить между игроками. Чем больше участников risk sharing, тем меньше затраты на риск на каждого из них», — объяснила банкирша.

По мнению Левченко, основной риск состоит в способности государства выполнить свои обязательства. «Резервы, формируемые под кредитные операции банков — это гарантия возврата средств вкладчикам банков, инвестировавшим свои средства. Если государство не сможет вернуть деньги банкам, они в свою очередь не смогут вернуть эти средства вкладчикам», — сказал он.

Банкиры уверены, что новая инициатива НБУ будет интересна как государственным, так и частным банкам.

«По моему мнению, государственные банки активно будут пользоваться этой возможностью, но и частные банки тоже присоединятся к процессу конвертации реальных денежных резервов в ОВГЗ. Разница лишь в том, насколько частные банки имеют риск-лимиты на покупку государственных ОВГЗ», — говорить Левченко.

Как новое резервирование повлияет на отношения с МВФ



«Можем предположить, что успешное внедрение такого мероприятия будет положительно влиять на отношения с нашими партнерами, поскольку обеспечение 100% ролловера обязательств входит в задачи новой программы с МВФ», — отметил Болдырев.

Меморандум с МВФ предусматривает ролловер по внутреннему долгу, и именно новые привлечения на первичном рынке будут способствовать его достижению, добавляет Котович. «Поэтому вряд ли такие решения будут иметь негативную оценку партнеров», — подчеркивает он.