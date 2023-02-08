Эмираты впервые за несколько лет выдают лицензию иностранному банку. Угадайте какой страны 8 февраля, 11:54 ОАЭ выдают лицензию российскому банку (Фото:МТС Банк via Telegram)

Объединенные Арабские Эмираты впервые за несколько лет выдают лицензию иностранному банку. Это российский МТС Банк.

ОАЭ одобрили выдачу лицензии российскому МТС Банку, что может усилить беспокойство стран Запада относительно превращения страны в финансовую гавань для Москвы.

Об этом пишет Financial Times.

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Российский кредитор стал первым за несколько лет иностранным банком, получившим лицензию в ОАЭ, подчеркнули в FT.

Как пишет издание со ссылкой на местных чиновников, решение центробанка выдать банковскую лицензию кредитору, на который не распространяются западные санкции, удовлетворит растущий спрос на финансовые услуги со стороны российских мигрантов.

«Все дело в бизнес-кейсе [и] количестве россиян, проживающих здесь сейчас», — отметил один из собеседников издания.

Собеседник издания, проинформированный об операциях МТС, сказал, что лицензия облегчит доступ к банковским счетам для россиян и откроет новый канал для потока денег в ОАЭ.

По словам источника, Илья Филатов, председатель банка, посетил ОАЭ на прошлой неделе, поскольку кредитор готовился развернуть свои услуги в ближайшие месяцы.

Как пишет FT, десятки тысяч россиян поселились в ОАЭ, в основном в Дубае, за 12 месяцев после вторжения в Украину, чтобы избежать финансовых ограничений в Европе или призыва на военную службу в РФ.

При этом, многие из российских мигрантов жаловались на трудности с открытием банковских счетов, особенно корпоративных, у тех кредиторов, которые уже работают в стране.

Отмечается, что США и европейские страны были обеспокоены финансовым взаимодействием ОАЭ с Россией. В частности, замглавы Минфина США по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон, поднял вопрос о лицензии российского банка во время визита в Абу-Даби.

Как сообщалось, США предупредят власти и бизнес Турции и ОАЭ о возможной потере доступа к рынкам в случае нарушения санкций против России.