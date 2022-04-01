Доверие к банкам. Украинцам гарантировали возмещение 100% банковских вкладов во время войны и по 600 тыс. грн — после 1 апреля, 20:59 Цей матеріал також доступний українською На время войны украинцам гарантировали возмещение 100% банковских вкладов (Фото:НБУ / Flickr)

Верховная Рада 1 апреля приняла во втором чтении законопроект о полном гарантировании государством вкладов физических лиц на период военного положения и три месяца после его завершения.

Законопроект № 5542−1 устанавливает, что впоследствии максимальная сумма возмещения по вкладам составит 600 тыс. грн вместо гарантированных 200 тыс. грн сейчас.

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Кроме того, в общую систему гарантирования вкладов будет включен государственный Ощадбанк, который сегодня единственный гарантирует возмещение 100% вкладов. Владельцы депозитов в Ощадбанке на срок свыше 12 месяцев после вступления в силу закона получат право на досрочное их получение.

Закон устанавливает, что вложения в депозитные и сберегательные сертификаты банка вкладами не являются.

Среди других норм закона — отмена обязательств Фонда гарантирования вкладов физических лиц по векселям, выданным им в 2015—2016 годах Минфину. По состоянию на сентябрь 2021 года остаток долговых обязательств Фонда перед Минфином по векселям составлял 45,7 млрд грн по номиналу векселей и свыше 62,5 млрд грн процентов, которые должны быть начислены до 2031 года.

Закон также поручает Счетной палате неотложно провести аудит работы ФГВФЛ в 2016—2019 годах.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский предложил найти возможность гарантировать украинцам 100% суммы вкладов в банках.

В НБУ и Фонде гарантирования вкладов заявили, что поддерживают инициативу президента.

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