Цена вопроса. В NovaPay рассказали, куда и сколько инвестируют в развитие бизнеса в Украине и в ЕС 7 февраля, 13:46 Эксклюзив NV CEO платежной системы Новой почты, NovaPay, Андрей Кривошапко (Фото:NV/Александр Медведев)

CEO платежной системы Новой почты, NovaPay, Андрей Кривошапко в интервью NV Бизнес рассказал, куда и сколько компания инвестирует в развитие бизнеса в Украине и ЕС

Как рассказал NV Бизнес CEO NovaPay ( платежная система Новой Почты) Андрей Кривошапко, у них есть несколько направлений инвестиций.

«Во-первых, мы хотим объединить украинские семьи и друзей, разведенных войной, усилить украинский бизнес в мире, обеспечить иностранцев не только качественными логистическими, а финансовыми услугами. Чтобы реализовать эту амбициозную цель, мы приняли решение открыть офис NovaPay в Европе.

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И первый офис открыт в Вильнюсе. Здесь уже работает часть нашего топ-менеджмента, формирующего команду. Здесь мы подались на лицензию EMI. ( Electronic Money Institution), которая дает нам право предоставлять клиентам платежные услуги, открывать счета, выпускать платежные карты и многое другое. В соответствии с литовским законодательством, чтобы получить лицензию, на месте должен работать финансовый мониторинг, юристы, бухгалтеры и другие работники. Сейчас мы нанимаем необходимые специалисты, которые понимают тонкости локального рынка и стран Балтии", — сказал он.

Также, по его словам, NovaPay обеспечивает Новую почту, выходящую на европейские рынки под брендом Nova Post, всей платежной инфраструктурой через собственные технологические решения или через локальных партнеров.

«Но прежде всего мы планируем инвестировать в развитие нашей платежной инфраструктуры: в 2022 году запустили интернет-эквайринг, а в 2023 году на очереди собственные pos-терминалы ( эквайринг), собственные платежные методы для электронной коммерции и финансовое приложение. Поэтому есть инвестиции как в Украину, так и за рубежом на сумму 240 млн грн», — сообщил он.

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