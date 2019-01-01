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Новации 2019. Украинцы смогут вернуть деньги за некачественные коммунальные услуги

Сегодня, 14:03
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Претензии могут касаться теплоснабжения, горячей воды и других услуг ЖКХ

Фото Pixabay

С 1 мая 2019 года украинцы смогут добиваться возмещений за получение некачественных жилищно-коммунальных услуг.

Об этом в декабре 2018 года сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко по итогам заседания правительства.

По его словам, Кабинет министров Украины утвердил соответствующую форму жалобы на качество коммунальных услуг и механизм ее проверки. Постановление вступит в силу 1 мая 2019 года.

"Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управления многоквартирным домом", - подчеркнул Зубко.

Для получения возмещения потребителям коммунальных услуг необходимо будет подать акт-претензию и дождаться результатов проверки качества услуг ЖКУ.

Напомним, осенью 2018 года в Украине впервые ввели контроль отопления. Для этого Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг ввела мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения.

В частности, отчетность о непрерывности теплоснабжения будет подаваться ежегодно и содержать данные о средней продолжительности перерывов в теплоснабжении, их количестве, а также продолжительности ликвидации последствий аварии сверх допустимых сроков.

Ежегодная отчетность о качестве теплоносителя будет содержать количество случаев несоблюдения параметров давления/температуры по результатам проведенных измерений.

Теги:   Жалоба Компенсация Компенсации Отопление ЖКХ

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