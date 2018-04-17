Недвижимость украинского банка стоимостью $100 млн продадут через площадку в США

Коммерческую недвижимость в Киеве выставили на продажу через американскую площадку

Американская специализированная площадка The Debt Exchange объявила о предстоящей продаже коммерческой недвижимости из портфеля крупного украинского банка стоимостью $100 млн.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Интерфакс-Украина.

"Впервые международным инвесторам в прозрачной процедуре продаже предлагается прозрачная коммерческая недвижимость с денежным потоком. Мы ожидаем сильной заинтересованности в этих активах", – приводится в сообщении DebtX комментарий генерального директора площадки Кингсли Гринланда.

Предложенный портфель включает два офисных здания в Киеве класса А общей площадью 19 тыс. кв. м и региональный торговый центр площадью 65 тыс. кв. м с частично построенной следующей очередью, а также еще жилую, офисную и промышленную недвижимость и земельные активы, расположенные, в основном, в Киеве и Днепре.

Ориентировочные заявки ожидаются до 10 мая, окончательные предложения – 31 мая.

Управляющий директор DebtX по Европе Гиффорд Вест отметил, что покупка этих активов может быть хорошей возможностью входа в Украину, о чем свидетельствует его предварительное обсуждение с инвесторами.

"Опытные европейские инвесторы в дистресс-активы обеспокоены тем, что Испания и Италия становятся переоцененными. Украина, хотя и явно имеет значительные риски, но обладает сильным потенциалом роста", – сказал Вест.

DebtX работает по контракту с Фондом гарантирования вкладов физлиц Украины (ФГВФЛ). DebtX отмечает, что после этой сделки последуют дополнительные продажи для фонда.

ФГВФЛ в середине марта 2017 года сообщил о запуске совместно с Нацбанком пилотного проекта по реализации крупных пулов активов неплатежеспособных банков, находящихся в залоге НБУ, с привлечением международных консультантов - американских компаний по реализации проблемных активов Дебтекс Украина (дочерняя компания DebtX) и Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн (дочерняя компания FFN). В рамках проекта эти компании занимаются всей предпродажной подготовкой, маркетингом активов и поиском потенциальных покупателей.

В конце июля FFN и DebtX объявили первые торги $410 млн "плохих" кредитов в залоге НБУ: FFN – 52 кредита на общую сумму $170 млн (4,6 млрд грн) и DebtX – около $240 млн (6,5 млрд грн). Однако торги не состоялись: по одному из пулов на участие в торгах не зарегистрировался ни один участник, по второму - предоставленные ценовые предложения были значительно ниже стартовой цены.

Согласно данным на сайтах американских компаний, DebtX была создана в 2000 году, ее штаб-квартира находится в Бостоне, зарубежные офисы расположены в Великобритании, Испании, Италии и Германии, а FFN была основана в 1989 году и имеет штаб-квартиру в Оклахома-Сити. Обе компании продвигают собственные электронные платформы по торговле долгами.