Небанковские финучреждения стали платить больше налогов на прибыль

В январе-июне 2018 года небанковские финансовые учреждения Украины уплатили в государственный и местные бюджеты налог на прибыль в размере 353,9 млн грн, что на 72,2% (148,4 млн грн) больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщил член Нацкомфинуслуг Александр Залетов агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, совокупный размер оплаченного налога на прибыль небанковскими финансовыми учреждениями, по данным Казначейства, превысил аналогичный показатель банков на 8,7% (28,2 млн грн).

Залетов также отметил, что позитивная динамика фискальных поступлений связана с ростом предоставленных небанковскими финансовыми учреждениями услуг.

В первом квартале 2018 года наиболее динамичными были следующие финансовые услуги: страхование гражданской ответственности перед третьими лицами (рост на 94,7%), финансовый лизинг (76,2%), пенсионные взносы в НПФ от физических лиц (34%), страхование жизни (30,6%).

По мнению Залетова, если несколько лет назад драйвером роста на небанковских финансовых рынках были страхование финансовых рисков и факторинг, то сейчас рост связан, прежде всего, с активизацией финансовых услуг, ориентированных на социальные нужды населения.