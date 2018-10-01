НБУ заподозрил банк Тигипко в махинациях

Нацбанк обнаружил факт снятия 23 юрлицами средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение о несоответствии руководителей ТАСкомбанка требованиям законодательства из-за осуществления банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Причиной установления такого решения является выявление факта снятия за период с февраля по октябрь 2017 23 юриособами в наличной форме 3,9 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

"Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале-марте, - ред.) о несоответствии руководителей ТАСкомбанка требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями ТАСкомбанка своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга.

"Также ими ненадлежащим образом выполнялась обязанность осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга, но не сделал этого", - отметили в регуляторе.

Также в банке отметили, что снятие 23 юрлицами в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья, это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юрлиц.

"Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотрено соответствующим тарифным пакетом банка", - говорится в сообщении.

В НБУ также отметили, что большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получали шесть физических лиц.

В НБУ заявляют, что вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тысяч тонн вторсырья, но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют. Кроме того, банк предоставил НБУ недостоверную информацию.

В Нацбанке также отметили, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, ВиЭс банк, Универсал банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов ТАСкомбанк занимал 20-е место (14,7 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.