НБУ заплатит в госбюджет на треть меньше прибыли

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Регулятор перечислит на 15,6 млрд грн меньше в госбюджет Украины
Фото: NBU/Flickr

Регулятор перечислит на 15,6 млрд грн меньше в госбюджет Украины

Совет Национального банка Украины (НБУ) утвердил прогноз прибыли регулятора за 2018 для перечисления в государственный бюджет в размере 34,9 млрд грн.

Об этом сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин на своей Facebook-странице.

Совет в соответствии со ст. 9 закона О Национальном банке Украины подала в Верховную Раду Украины и Кабинета министров Украины сведения о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018 год, что планируется перечислить в госбюджет в сумме 34,9 млрд грн.

Также на заседании обсуждались особенности развития макропроденцийного регулирования в Украине.

В 2018 году Нацбанк должен перечислить в госбюджет 50,5 млрд грн своей прибыли за прошлый год.

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