НБУ заявил о серьезной угрозе банковским картам

Внедрение в Украине системы мгновенных платежей может снизить интерес к перечислению средств между платежными карточками.

Об этом заявила заместитель директора департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины (НБУ) Наталия Лапко, передает агентство Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы переходим на стандарт ISO 20022, являющийся основой для мгновенных платежей, и на стандарт IBAN (от international bank account number), позволяющий указывать один реквизит, как указывается во всем мире […] Мы к этому идем, впереди – много изменений, и карточка, которая сейчас является платежным инструментом, вскоре может стать не таким прогрессивным инструментом, перевод со счета на счет может ее выжить", – сказала она.

Лапко отметила, что стандарт ISO 20022 предполагает возможность отслеживать прохождение платежа на каждом его этапе.

Напомним, что НБУ в конце 2016 года запустил проект по переводу украинской платежной инфраструктуры на данный международный стандарт. Согласно плану проекта, окончательный переход запланирован на октябрь 2019 года.

Кроме того, НБУ вместе с Независимой ассоциацией банков Украины в мае 2018-го приступил к наработке совместных подходов по имплементации украинскими банками основных положений международных стандартов ISO 13616 (International bank account number, IBAN) и ISO 9362 (Business identifier code, BIC).

К 2020 году использование IBAN станет обязательным для всех клиентов банков при осуществлении денежных переводов как в национальной, так и иностранной валютах.

По данным Нацбанка, доля безналичных платежей за первое полугодие 2018 года возросла на 4,5 п.п. в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 43,8%, по количеству – на 2,7 п.п., до 77,4%.

Всего с начала года осуществлено 1,4 млрд безналичных операций в сети интернет с использованием мобильного банкинга, а также системы e-commerce (прирост к первому полугодию 2017 года – 34,9%) на 572,5 млрд грн (+64,5%).

Львиную долю в общем объеме безналичных платежей составили операции в сети интернет 36,4% (в количестве операций – 38,6%), еще 29,9% (51,7%) – операции в торговых сетях, 31,1% (7,9%) – операции по переводу средств между карточками и 2,6% (1,9%) операции с использованием устройств самообслуживания.