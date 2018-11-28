НБУ заявил о психологическом давлении на гривню

Такая ситуация на валютном рынке является психологической реакцией на негативные новости

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду к 12:00 подскочил до 28,28 грн/$ с 28,13 грн/$ по итогам предыдущего дня.

Об этом свидетельствуют данные дилеров коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Котировки к указанному времени составляли 28,27-28,3 грн/$.

По данным интернет-издания Минфин, наличный курс в банках в среду вырос на 10 копеек – до 28,1 грн/$, при продаже банку валюты, и на 22 копеек - до 28,8 грн/$, при покупке у банка валюты.

В Национальном банке отметили, что такая ситуация на наличном валютном рынке является психологической реакцией на негативный новостной фон.

"Мы ожидаем, что после ослабления давления психологического фактора конкуренция среди участников рынка способствует уменьшению маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривни на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами", - сообщил регулятор на своей Facebook-странице.

Ранее партнер консалтинговой компании Atlant Finance Юрий Нетесанный сказал в комментарии НВ Бизнес, что определенная нервозность на рынке действительно связана с введением военного положения. Компании, которые имеют гривню, хотят ее обменять на валюту. Впрочем, по прогнозам компании, курс сохранится в коридоре 27,70-28,20 грн/$, возможно, будет скорректирован в пределах 28-28,5 грн/$.