НБУ задумался о привлечении посредников к идентификации клиентов банков

Национальный банк Украины (НБУ) намерен предоставить возможность третьим лицам идентифицировать и верифицировать физлиц при открытии счетов в банке.

Для этого регулятор разработал проект постановления Об утверждении изменений к инструкции о порядке открытия, использования и закрытия счетов в национальной и иностранных валютах.

В частности, документ предусматривает на основании договора поручения с банком, который является абонентом-идентификатором, при открытии счета использовать информацию об идентификационных данных клиентов – физических лиц, полученную с помощью системы электронной идентификации BankID.

Кроме того, банки смогут поручать юридическим лицам-резидентам, физическим лицам-предпринимателям-резидентам и физическим лицам-резидентам (агентам) на договорной основе осуществлять идентификацию и верификацию клиентов банка.

Кроме того, банки могут получить право зачислять на текущие счета физических лиц средства от погашения унаследованных сберегательных (депозитных) сертификатов и процентов по ним.

Также проектом предусмотрена отмена нормы о подаче физическими лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность во время открытия текущего счета в банке копии документа, подтверждающего взятие физического лица, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, на учет в органе Пенсионного фонда Украины.

Ранее, НБУ наметил крупное обновление системы BankID, которое может сделать систему самым массовым средством для дистанционной идентификации в Украине.

Нацбанк начал проект BankID в 2015 году. Внедрение системы направлено на создание возможности осуществления банками Украины электронной дистанционной идентификации клиентов и предоставление гражданам Украины удаленного доступа ко многим государственным и административным услугам.

В настоящее время НБУ является владельцем системы и регулирует отношения между абонентами-участниками системы. Подключение к системе BankID для украинских банков, государственных учреждений и коммерческих компаний - бесплатное.